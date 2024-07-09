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Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО
Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО - РИА Новости, 09.07.2024
Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО
Украинская армия применяла против российских войск на Херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества, сообщил РИА Новости российский разведчик из... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:24
2024-07-09T13:24
2024-07-09T14:58
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл — РИА Новости. Украинская армия применяла против российских войск на Херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества, сообщил РИА Новости российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным Небо."Яд фосген, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас. Вот ребята не знают, что с ним делать, если честно. Такая противная штука. Сейчас окончил курс по тактической медицине в военной академии, и вот был как раз случай на фронте с этим газом. То есть очень печальный опыт", — сказал разведчик.Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты) — бесцветное газообразное вещество с запахом прелого сена, обладающее удушающим действием. Он активно использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны.Гаагской декларацией 1899 года применение отравляющих веществ в военных целях запрещено. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, оборот фосгена подлежит контролю, а применяться он может лишь для не запрещенных конвенцией целей — в химической промышленности.Как сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации Минобороны России зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.
https://ria.ru/20240708/khimoruzhie-1958266095.html
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Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО
Разведчик "Днепра": ВСУ применяют запрещенную "химию", предположительно, фосген
ГЕНИЧЕСК, 9 июл — РИА Новости. Украинская армия применяла против российских войск на Херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества, сообщил РИА Новости российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным Небо.
«
"Яд фосген, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас. Вот ребята не знают, что с ним делать, если честно. Такая противная штука. Сейчас окончил курс по тактической медицине в военной академии, и вот был как раз случай на фронте с этим газом. То есть очень печальный опыт", — сказал разведчик.
Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты) — бесцветное газообразное вещество с запахом прелого сена, обладающее удушающим действием. Он активно использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны.
Гаагской декларацией 1899 года применение отравляющих веществ в военных целях запрещено. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, оборот фосгена подлежит контролю, а применяться он может лишь для не запрещенных конвенцией целей — в химической промышленности.
Как сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации Минобороны России зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.