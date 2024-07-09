https://ria.ru/20240709/vsu-1958479375.html

Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО

Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО - РИА Новости, 09.07.2024

Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО

Украинская армия применяла против российских войск на Херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества, сообщил РИА Новости российский разведчик из... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:24

2024-07-09T13:24

2024-07-09T14:58

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 9 июл — РИА Новости. Украинская армия применяла против российских войск на Херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества, сообщил РИА Новости российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным Небо."Яд фосген, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас. Вот ребята не знают, что с ним делать, если честно. Такая противная штука. Сейчас окончил курс по тактической медицине в военной академии, и вот был как раз случай на фронте с этим газом. То есть очень печальный опыт", — сказал разведчик.Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты) — бесцветное газообразное вещество с запахом прелого сена, обладающее удушающим действием. Он активно использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны.Гаагской декларацией 1899 года применение отравляющих веществ в военных целях запрещено. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, оборот фосгена подлежит контролю, а применяться он может лишь для не запрещенных конвенцией целей — в химической промышленности.Как сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации Минобороны России зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.

https://ria.ru/20240708/khimoruzhie-1958266095.html

https://ria.ru/20240516/oruzhie-1946403777.html

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россия, вооруженные силы украины