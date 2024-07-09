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Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 09.07.2024 (обновлено: 14:58 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/vsu-1958479375.html
Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО
Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО - РИА Новости, 09.07.2024
Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО
Украинская армия применяла против российских войск на Херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества, сообщил РИА Новости российский разведчик из... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:24
2024-07-09T14:58
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл — РИА Новости. Украинская армия применяла против российских войск на Херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества, сообщил РИА Новости российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным Небо.&quot;Яд фосген, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас. Вот ребята не знают, что с ним делать, если честно. Такая противная штука. Сейчас окончил курс по тактической медицине в военной академии, и вот был как раз случай на фронте с этим газом. То есть очень печальный опыт&quot;, — сказал разведчик.Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты) — бесцветное газообразное вещество с запахом прелого сена, обладающее удушающим действием. Он активно использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны.Гаагской декларацией 1899 года применение отравляющих веществ в военных целях запрещено. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, оборот фосгена подлежит контролю, а применяться он может лишь для не запрещенных конвенцией целей — в химической промышленности.Как сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации Минобороны России зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.
https://ria.ru/20240708/khimoruzhie-1958266095.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО

Разведчик "Днепра": ВСУ применяют запрещенную "химию", предположительно, фосген

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл — РИА Новости. Украинская армия применяла против российских войск на Херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества, сообщил РИА Новости российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным Небо.
«

"Яд фосген, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас. Вот ребята не знают, что с ним делать, если честно. Такая противная штука. Сейчас окончил курс по тактической медицине в военной академии, и вот был как раз случай на фронте с этим газом. То есть очень печальный опыт", — сказал разведчик.

Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии
8 июля, 15:51
Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты) — бесцветное газообразное вещество с запахом прелого сена, обладающее удушающим действием. Он активно использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны.
Гаагской декларацией 1899 года применение отравляющих веществ в военных целях запрещено. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, оборот фосгена подлежит контролю, а применяться он может лишь для не запрещенных конвенцией целей — в химической промышленности.
Как сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации Минобороны России зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.
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