https://ria.ru/20240709/vs-1958438949.html

Песков рассказал, куда ВС России наносят удары

Песков рассказал, куда ВС России наносят удары - РИА Новости, 09.07.2024

Песков рассказал, куда ВС России наносят удары

Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:59

2024-07-09T10:59

2024-07-09T10:59

в мире

россия

киев

сша

дмитрий песков

анатолий антонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос об ударе по детской больнице в Киеве. Песков призвал руководствоваться заявлением министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям. "И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе… имеющим отношение к военному потенциалу режима", - сказал Песков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.

https://ria.ru/20240709/kreml-1958437332.html

https://ria.ru/20240709/antonov-1958397365.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, сша, дмитрий песков, анатолий антонов