https://ria.ru/20240709/vs-1958438949.html
Песков рассказал, куда ВС России наносят удары
Песков рассказал, куда ВС России наносят удары - РИА Новости, 09.07.2024
Песков рассказал, куда ВС России наносят удары
Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:59
2024-07-09T10:59
2024-07-09T10:59
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос об ударе по детской больнице в Киеве. Песков призвал руководствоваться заявлением министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям. "И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе… имеющим отношение к военному потенциалу режима", - сказал Песков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
https://ria.ru/20240709/kreml-1958437332.html
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в мире, россия, киев, сша, дмитрий песков, анатолий антонов
В мире, Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Анатолий Антонов
Песков рассказал, куда ВС России наносят удары
Песков: ВС РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Киева
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос об ударе по детской больнице в Киеве. Песков призвал руководствоваться заявлением министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям.
"И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе… имеющим отношение к военному потенциалу режима", - сказал Песков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.