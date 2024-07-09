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Более шести тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ детства
Более шести тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ детства - РИА Новости, 09.07.2024
Более шести тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ детства
Свыше шести тысяч детей осмотрели специалисты Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:04
2024-07-09T12:04
2024-07-09T17:12
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше шести тысяч детей осмотрели специалисты Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года наши специалисты совершили уже 77 выездов, в ходе которых было осмотрено свыше 6 тысяч детей. Порядка 542 детей были направлены в наш институт для прохождения более углубленного обследования", - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что благодаря таким выездам, врачи могут своевременно обнаружить заболевание и начать лечение. В выездной бригаде присутствует: невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой. Например, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), ника, врачи
Московская область (Подмосковье), НИКА, Врачи, Новости Подмосковья
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше шести тысяч детей осмотрели специалисты Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"С начала года наши специалисты совершили уже 77 выездов, в ходе которых было осмотрено свыше 6 тысяч детей. Порядка 542 детей были направлены в наш институт для прохождения более углубленного обследования", - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что благодаря таким выездам, врачи могут своевременно обнаружить заболевание и начать лечение.
В выездной бригаде присутствует: невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой. Например, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.