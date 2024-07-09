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В России за сутки более 40 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 09.07.2024
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09:41 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vodoemy-1958419983.html
В России за сутки более 40 человек погибли на водоемах
В России за сутки более 40 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 09.07.2024
В России за сутки более 40 человек погибли на водоемах
Более 40 человек, в том числе семь детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:41
2024-07-09T09:41
происшествия
россия
нижний новгород
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 40 человек, в том числе семь детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "За прошедшие сутки на водоемах страны погибло 42 человека. Всего за сутки случилось 47 происшествий на водных объектах", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в МЧС, на Гребном канале Волги в Нижнем Новгороде в необорудованном для купания месте утонула 16-летняя девочка, об этом сообщили очевидцы, ее тело вытащили водолазы. Кроме того, вблизи иркутского села Кундуй 15-летний мальчик купался в необорудованном месте с отцом и дядей. Они переплывали водоем, когда подросток скрылся под водой, спасатели нашли тело подростка. "В Дагестане вчера в оросительном канале Таловка во время купания со своим дядей утонул восьмилетний мальчик. Он приехал погостить на лето к бабушке. Тело ребенка из воды вытащили местные жители. В Белгородской области на оборудованном городском пляже купались отец и шестилетний сын. Мужчина плавал с ребенком на плечах, но не рассчитал силы и стал тонуть. К сожалению, мужчина погиб", - добавили в ведомстве. В Башкирии во вторник завершились поиски 10-летней девочки. По предварительным данным, она с подругой пошла купаться в карьер у села Миловка, не предупредив взрослых. Также в Уфе из местного водоема спасатели вытащили тело мужчины. Сразу две трагедии на воде случились в Татарстане: в реке Сумка утонула женщина, а в озере Малое Лебяжье - мужчина. "В Кировской области вчера вода забрала жизни двух мужчин. В Кирово-Чепецком районе 34-летний мужчина решил освежиться от жары в искусственном водоеме. Его тело до сих пор ищут. В Нолинском районе упал с лодки и утонул 52-летний мужчина. Предварительно, мужчина был без спасжилета и в нетрезвом состоянии", - рассказали в МЧС. Также в Красноярском крае утонул в реке Ангара 18-летний парень, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240708/mchs-1958125935.html
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россия
нижний новгород
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происшествия, россия, нижний новгород, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки более 40 человек погибли на водоемах

В России за сутки на водоемах погибли 42 человека, в том числе семь детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСпасатель
Спасатель - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 40 человек, в том числе семь детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки на водоемах страны погибло 42 человека. Всего за сутки случилось 47 происшествий на водных объектах", - говорится в сообщении ведомства.
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На водоемах за сутки погибли более 50 человек, в том числе семь детей
8 июля, 07:40
Как уточнили в МЧС, на Гребном канале Волги в Нижнем Новгороде в необорудованном для купания месте утонула 16-летняя девочка, об этом сообщили очевидцы, ее тело вытащили водолазы. Кроме того, вблизи иркутского села Кундуй 15-летний мальчик купался в необорудованном месте с отцом и дядей. Они переплывали водоем, когда подросток скрылся под водой, спасатели нашли тело подростка.
«
"В Дагестане вчера в оросительном канале Таловка во время купания со своим дядей утонул восьмилетний мальчик. Он приехал погостить на лето к бабушке. Тело ребенка из воды вытащили местные жители. В Белгородской области на оборудованном городском пляже купались отец и шестилетний сын. Мужчина плавал с ребенком на плечах, но не рассчитал силы и стал тонуть. К сожалению, мужчина погиб", - добавили в ведомстве.
В Башкирии во вторник завершились поиски 10-летней девочки. По предварительным данным, она с подругой пошла купаться в карьер у села Миловка, не предупредив взрослых. Также в Уфе из местного водоема спасатели вытащили тело мужчины. Сразу две трагедии на воде случились в Татарстане: в реке Сумка утонула женщина, а в озере Малое Лебяжье - мужчина.
"В Кировской области вчера вода забрала жизни двух мужчин. В Кирово-Чепецком районе 34-летний мужчина решил освежиться от жары в искусственном водоеме. Его тело до сих пор ищут. В Нолинском районе упал с лодки и утонул 52-летний мужчина. Предварительно, мужчина был без спасжилета и в нетрезвом состоянии", - рассказали в МЧС.
Также в Красноярском крае утонул в реке Ангара 18-летний парень, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияНижний НовгородБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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