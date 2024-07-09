https://ria.ru/20240709/vodoemy-1958419983.html

В России за сутки более 40 человек погибли на водоемах

В России за сутки более 40 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 09.07.2024

В России за сутки более 40 человек погибли на водоемах

Более 40 человек, в том числе семь детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:41

2024-07-09T09:41

2024-07-09T09:41

происшествия

россия

нижний новгород

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 40 человек, в том числе семь детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "За прошедшие сутки на водоемах страны погибло 42 человека. Всего за сутки случилось 47 происшествий на водных объектах", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в МЧС, на Гребном канале Волги в Нижнем Новгороде в необорудованном для купания месте утонула 16-летняя девочка, об этом сообщили очевидцы, ее тело вытащили водолазы. Кроме того, вблизи иркутского села Кундуй 15-летний мальчик купался в необорудованном месте с отцом и дядей. Они переплывали водоем, когда подросток скрылся под водой, спасатели нашли тело подростка. "В Дагестане вчера в оросительном канале Таловка во время купания со своим дядей утонул восьмилетний мальчик. Он приехал погостить на лето к бабушке. Тело ребенка из воды вытащили местные жители. В Белгородской области на оборудованном городском пляже купались отец и шестилетний сын. Мужчина плавал с ребенком на плечах, но не рассчитал силы и стал тонуть. К сожалению, мужчина погиб", - добавили в ведомстве. В Башкирии во вторник завершились поиски 10-летней девочки. По предварительным данным, она с подругой пошла купаться в карьер у села Миловка, не предупредив взрослых. Также в Уфе из местного водоема спасатели вытащили тело мужчины. Сразу две трагедии на воде случились в Татарстане: в реке Сумка утонула женщина, а в озере Малое Лебяжье - мужчина. "В Кировской области вчера вода забрала жизни двух мужчин. В Кирово-Чепецком районе 34-летний мужчина решил освежиться от жары в искусственном водоеме. Его тело до сих пор ищут. В Нолинском районе упал с лодки и утонул 52-летний мужчина. Предварительно, мужчина был без спасжилета и в нетрезвом состоянии", - рассказали в МЧС. Также в Красноярском крае утонул в реке Ангара 18-летний парень, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240708/mchs-1958125935.html

https://ria.ru/20240628/mchs-1956044272.html

россия

нижний новгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нижний новгород, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)