Захарова призвала Францию не вмешиваться во внутренние дела России
МИД на осуждение Парижем приговора Беркович призвал не вмешиваться в дела России
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на осуждение Францией приговоров режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* призвала Париж не вмешиваться во внутренние дела России и не оказывать давление на судебную власть.
На сайте французского МИД ранее появилось сообщение, что Франция осуждает приговоры Беркович* и Петрийчук*.
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"В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что если Франции "делать совсем нечего", то Париж мог бы осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении собственных граждан, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям, а также за то, что не оценили "смелость художника Павленского", которого "французский суд к чему только ни приговаривал".
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"Помним, как во Франции поддерживали наводчицу и убийцу российских журналистов "Надюшу Савченко" и "великого" режиссёра одного видеоклипа Сенцова, который вёз взрывчатые вещества для совершения террористического акта. Французская демократия выродилась в либеральную диктатуру", - заключила официальный представитель МИД РФ.
В понедельник 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол" к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов