https://ria.ru/20240709/vmeshatelstvo-1958637155.html

Захарова призвала Францию не вмешиваться во внутренние дела России

Захарова призвала Францию не вмешиваться во внутренние дела России - РИА Новости, 09.07.2024

Захарова призвала Францию не вмешиваться во внутренние дела России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на осуждение Францией приговоров режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* призвала... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:17

2024-07-09T23:17

2024-07-09T23:17

в мире

франция

россия

париж

евгения беркович

светлана петрийчук

мария захарова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на осуждение Францией приговоров режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* призвала Париж не вмешиваться во внутренние дела России и не оказывать давление на судебную власть. На сайте французского МИД ранее появилось сообщение, что Франция осуждает приговоры Беркович* и Петрийчук*. "В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также добавила, что если Франции "делать совсем нечего", то Париж мог бы осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении собственных граждан, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям, а также за то, что не оценили "смелость художника Павленского", которого "французский суд к чему только ни приговаривал". "Помним, как во Франции поддерживали наводчицу и убийцу российских журналистов "Надюшу Савченко" и "великого" режиссёра одного видеоклипа Сенцова, который вёз взрывчатые вещества для совершения террористического акта. Французская демократия выродилась в либеральную диктатуру", - заключила официальный представитель МИД РФ. В понедельник 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол" к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240708/udo-1958376582.html

https://ria.ru/20240709/petriychuk-1958437999.html

франция

россия

париж

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в мире, франция, россия, париж, евгения беркович, светлана петрийчук, мария захарова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)