https://ria.ru/20240709/vklady-1958398175.html

Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии

Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии - РИА Новости, 09.07.2024

Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии

Средний размер вклада в России, открытого в первом полугодии, превысил миллион рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T03:44

2024-07-09T03:44

2024-07-09T03:44

россия

богдан зварич

банки.ру

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Средний размер вклада в России, открытого в первом полугодии, превысил миллион рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Средний размер вклада, открытого через платформу Банки.ру в первом полугодии, составил порядка 1,1 миллиона рублей",- сказано в материалах. Отмечается, что при сравнении первого и второго квартала, отмечается рост показателя на 9,7% – 1,1 миллиона рублей против 1,2 миллиона рублей. Также указывается, что с января по апрель средний размер вклада показал отрицательную динамику. В мае наблюдался рекорд в рамках полугодия по среднему размеру вклада - 1,3 миллиона рублей, чему способствовало улучшение банками условий по вкладам в преддверии июньского заседания регулятора. Однако в июне, после того как ЦБ РФ сохранил ключевую ставку и ставки по вкладам стабилизировались, наметилась коррекция в среднем размере вклада, который снизился на 9%. По мнению аналитиков, это может быть связано с желанием части вкладчиков дождаться результатов июльского заседания регулятора, на котором ключевая ставка может быть повышена до 18%, что, в свою очередь, позитивно скажется на условиях вкладов. Самым популярными оказались вклады сроком 6 месяцев, на них приходится более 94% от общего количества открытых вкладов. На втором месте вклады сроком на 3 месяца – на данные вклады пришлась доля в 5,4%. Третье место заняли годовые вклады с долей в 0,2%. "Подобное распределение может быть связано с двумя факторами. Первый – высокий спрос на шестимесячные вклады, второй – готовность банков привлекать средства на данный срок по повышенным ставкам, в результате чего кредитные организации "подсвечивают" такие вклады, предлагая лучшие условия", - отмечает главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.

https://ria.ru/20240709/nalog-1958388173.html

https://ria.ru/20240620/stavka-1954128489.html

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россия, богдан зварич, банки.ру, центральный банк рф (цб рф), экономика