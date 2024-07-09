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Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии - РИА Новости, 09.07.2024
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03:44 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vklady-1958398175.html
Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии
Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии - РИА Новости, 09.07.2024
Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии
Средний размер вклада в России, открытого в первом полугодии, превысил миллион рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:44
2024-07-09T03:44
россия
богдан зварич
банки.ру
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Средний размер вклада в России, открытого в первом полугодии, превысил миллион рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Средний размер вклада, открытого через платформу Банки.ру в первом полугодии, составил порядка 1,1 миллиона рублей",- сказано в материалах. Отмечается, что при сравнении первого и второго квартала, отмечается рост показателя на 9,7% – 1,1 миллиона рублей против 1,2 миллиона рублей. Также указывается, что с января по апрель средний размер вклада показал отрицательную динамику. В мае наблюдался рекорд в рамках полугодия по среднему размеру вклада - 1,3 миллиона рублей, чему способствовало улучшение банками условий по вкладам в преддверии июньского заседания регулятора. Однако в июне, после того как ЦБ РФ сохранил ключевую ставку и ставки по вкладам стабилизировались, наметилась коррекция в среднем размере вклада, который снизился на 9%. По мнению аналитиков, это может быть связано с желанием части вкладчиков дождаться результатов июльского заседания регулятора, на котором ключевая ставка может быть повышена до 18%, что, в свою очередь, позитивно скажется на условиях вкладов. Самым популярными оказались вклады сроком 6 месяцев, на них приходится более 94% от общего количества открытых вкладов. На втором месте вклады сроком на 3 месяца – на данные вклады пришлась доля в 5,4%. Третье место заняли годовые вклады с долей в 0,2%. "Подобное распределение может быть связано с двумя факторами. Первый – высокий спрос на шестимесячные вклады, второй – готовность банков привлекать средства на данный срок по повышенным ставкам, в результате чего кредитные организации "подсвечивают" такие вклады, предлагая лучшие условия", - отмечает главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.
https://ria.ru/20240709/nalog-1958388173.html
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россия, богдан зварич, банки.ру, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Богдан Зварич, Банки.ру, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии

"Банки.ру": средний объем открытого в I полугодии вклада превысил миллион рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Средний размер вклада в России, открытого в первом полугодии, превысил миллион рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"Средний размер вклада, открытого через платформу Банки.ру в первом полугодии, составил порядка 1,1 миллиона рублей",- сказано в материалах.
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Отмечается, что при сравнении первого и второго квартала, отмечается рост показателя на 9,7% – 1,1 миллиона рублей против 1,2 миллиона рублей.
Также указывается, что с января по апрель средний размер вклада показал отрицательную динамику. В мае наблюдался рекорд в рамках полугодия по среднему размеру вклада - 1,3 миллиона рублей, чему способствовало улучшение банками условий по вкладам в преддверии июньского заседания регулятора.
Однако в июне, после того как ЦБ РФ сохранил ключевую ставку и ставки по вкладам стабилизировались, наметилась коррекция в среднем размере вклада, который снизился на 9%. По мнению аналитиков, это может быть связано с желанием части вкладчиков дождаться результатов июльского заседания регулятора, на котором ключевая ставка может быть повышена до 18%, что, в свою очередь, позитивно скажется на условиях вкладов.
Самым популярными оказались вклады сроком 6 месяцев, на них приходится более 94% от общего количества открытых вкладов. На втором месте вклады сроком на 3 месяца – на данные вклады пришлась доля в 5,4%. Третье место заняли годовые вклады с долей в 0,2%.
"Подобное распределение может быть связано с двумя факторами. Первый – высокий спрос на шестимесячные вклады, второй – готовность банков привлекать средства на данный срок по повышенным ставкам, в результате чего кредитные организации "подсвечивают" такие вклады, предлагая лучшие условия", - отмечает главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.
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РоссияБогдан ЗваричБанки.руЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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