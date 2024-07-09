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Визит Моди укрепил позиции Путина на международной арене, пишет WP - РИА Новости, 09.07.2024
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12:35 09.07.2024 (обновлено: 13:01 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/vizit-1958465723.html
Визит Моди укрепил позиции Путина на международной арене, пишет WP
Визит Моди укрепил позиции Путина на международной арене, пишет WP - РИА Новости, 09.07.2024
Визит Моди укрепил позиции Путина на международной арене, пишет WP
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву укрепил позиции президента РФ Владимира Путина на международной арене, пишет американская газета Washington Post. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:35
2024-07-09T13:01
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москва
нарендра моди
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политика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву укрепил позиции президента РФ Владимира Путина на международной арене, пишет американская газета Washington Post. &quot;Визит Моди усилил позиции Путина на международной арене&quot;, - сообщает издание.По мнению газеты, приезд Моди в Москву подает четкий сигнал о том, что Индия продолжит поддерживать тесные связи с Россией несмотря на усилия администрации президента США Джо Байдена "перетянуть" индийского лидера на свою сторону и изолировать РФ. "Для Моди Россия остается важнейшим источником вооружений, энергоресурсов и космических технологий, которые Индия считает незаменимыми для становления великой державой", - отмечает Washington Post. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20240709/indiya-1958393629.html
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Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Джо Байден, В мире, Политика, Визит Моди в Москву
Визит Моди укрепил позиции Путина на международной арене, пишет WP

WP: визит премьера Индии Моди укрепил позиции Путина на международной арене

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву укрепил позиции президента РФ Владимира Путина на международной арене, пишет американская газета Washington Post.
«

"Визит Моди усилил позиции Путина на международной арене", - сообщает издание.

По мнению газеты, приезд Моди в Москву подает четкий сигнал о том, что Индия продолжит поддерживать тесные связи с Россией несмотря на усилия администрации президента США Джо Байдена "перетянуть" индийского лидера на свою сторону и изолировать РФ.
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"Для Моди Россия остается важнейшим источником вооружений, энергоресурсов и космических технологий, которые Индия считает незаменимыми для становления великой державой", - отмечает Washington Post.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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