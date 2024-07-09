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Визит Моди укрепил позиции Путина на международной арене, пишет WP

Визит Моди укрепил позиции Путина на международной арене, пишет WP - РИА Новости, 09.07.2024

Визит Моди укрепил позиции Путина на международной арене, пишет WP

Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву укрепил позиции президента РФ Владимира Путина на международной арене, пишет американская газета Washington Post. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:35

2024-07-09T12:35

2024-07-09T13:01

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву укрепил позиции президента РФ Владимира Путина на международной арене, пишет американская газета Washington Post. "Визит Моди усилил позиции Путина на международной арене", - сообщает издание.По мнению газеты, приезд Моди в Москву подает четкий сигнал о том, что Индия продолжит поддерживать тесные связи с Россией несмотря на усилия администрации президента США Джо Байдена "перетянуть" индийского лидера на свою сторону и изолировать РФ. "Для Моди Россия остается важнейшим источником вооружений, энергоресурсов и космических технологий, которые Индия считает незаменимыми для становления великой державой", - отмечает Washington Post. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20240709/indiya-1958393629.html

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