Визит Моди укрепил позиции Путина на международной арене, пишет WP
WP: визит премьера Индии Моди укрепил позиции Путина на международной арене
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву укрепил позиции президента РФ Владимира Путина на международной арене, пишет американская газета Washington Post.
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"Визит Моди усилил позиции Путина на международной арене", - сообщает издание.
По мнению газеты, приезд Моди в Москву подает четкий сигнал о том, что Индия продолжит поддерживать тесные связи с Россией несмотря на усилия администрации президента США Джо Байдена "перетянуть" индийского лидера на свою сторону и изолировать РФ.
"Для Моди Россия остается важнейшим источником вооружений, энергоресурсов и космических технологий, которые Индия считает незаменимыми для становления великой державой", - отмечает Washington Post.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.