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Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору - РИА Новости, 09.07.2024
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09:22 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/veter-1958418201.html
Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору
Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору - РИА Новости, 09.07.2024
Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору
Шквалистый ветер превратил в руины смотровую площадку в Бузулукском бору в Оренбургской области, группа туристов, попавшая в шторм, успела укрыться от непогоды, РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:22
2024-07-09T09:22
оренбургская область
происшествия
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер превратил в руины смотровую площадку в Бузулукском бору в Оренбургской области, группа туристов, попавшая в шторм, успела укрыться от непогоды, сообщает администрация бора в своем Telegram-канале. Ранее на смотровой площадке в Бузулукском бору начали устанавливать беседки с мангальными зонами, новую парковку и туалеты. "Внезапный шторм, который накануне прошел по Бузулукскому бору, оставил после себя вот такие следы. Шквалистый ветер буквально разметал настил с ограждением на смотровой площадке "Паникинский яр" и ограждение на тропе "Перекаты". В руины превратилась только что установленная беседка на обновленном месте отдыха "Озеро Студеное". От ограждения там же остались почти одни щепки. Река Боровка завалена упавшими деревьями", - говорится в релизе. В администрации рассказали, что буря застала на маршруте группу туристов на сап-бордах. "Но благодаря грамотным действиям руководителя группы и его помощника, направивших людей в укрытие на Заповедном яру, никто не пострадал", - отметили в администрации бора. По данным синоптиков, местами в Оренбургской области ожидаются грозы, ливни, ветер усилится до 22 метров в секунду.
https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html
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оренбургская область, происшествия
Оренбургская область, Происшествия
Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору

Шквалистый ветер превратил в руины смотровую площадку в Бузулукском бору

© Фото : пресс-служба национального парка "Бузулукский бор"Последствия сильного ветра в Бузулукском бору в Оренбургской области
Последствия сильного ветра в Бузулукском бору в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба национального парка "Бузулукский бор"
Последствия сильного ветра в Бузулукском бору в Оренбургской области
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер превратил в руины смотровую площадку в Бузулукском бору в Оренбургской области, группа туристов, попавшая в шторм, успела укрыться от непогоды, сообщает администрация бора в своем Telegram-канале.
Ранее на смотровой площадке в Бузулукском бору начали устанавливать беседки с мангальными зонами, новую парковку и туалеты.
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"Внезапный шторм, который накануне прошел по Бузулукскому бору, оставил после себя вот такие следы. Шквалистый ветер буквально разметал настил с ограждением на смотровой площадке "Паникинский яр" и ограждение на тропе "Перекаты". В руины превратилась только что установленная беседка на обновленном месте отдыха "Озеро Студеное". От ограждения там же остались почти одни щепки. Река Боровка завалена упавшими деревьями", - говорится в релизе.
В администрации рассказали, что буря застала на маршруте группу туристов на сап-бордах. "Но благодаря грамотным действиям руководителя группы и его помощника, направивших людей в укрытие на Заповедном яру, никто не пострадал", - отметили в администрации бора.
По данным синоптиков, местами в Оренбургской области ожидаются грозы, ливни, ветер усилится до 22 метров в секунду.
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