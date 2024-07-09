Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору
Шквалистый ветер превратил в руины смотровую площадку в Бузулукском бору
© Фото : пресс-служба национального парка "Бузулукский бор"Последствия сильного ветра в Бузулукском бору в Оренбургской области
Последствия сильного ветра в Бузулукском бору в Оренбургской области
УФА, 9 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер превратил в руины смотровую площадку в Бузулукском бору в Оренбургской области, группа туристов, попавшая в шторм, успела укрыться от непогоды, сообщает администрация бора в своем Telegram-канале.
Ранее на смотровой площадке в Бузулукском бору начали устанавливать беседки с мангальными зонами, новую парковку и туалеты.
"Внезапный шторм, который накануне прошел по Бузулукскому бору, оставил после себя вот такие следы. Шквалистый ветер буквально разметал настил с ограждением на смотровой площадке "Паникинский яр" и ограждение на тропе "Перекаты". В руины превратилась только что установленная беседка на обновленном месте отдыха "Озеро Студеное". От ограждения там же остались почти одни щепки. Река Боровка завалена упавшими деревьями", - говорится в релизе.
В администрации рассказали, что буря застала на маршруте группу туристов на сап-бордах. "Но благодаря грамотным действиям руководителя группы и его помощника, направивших людей в укрытие на Заповедном яру, никто не пострадал", - отметили в администрации бора.
По данным синоптиков, местами в Оренбургской области ожидаются грозы, ливни, ветер усилится до 22 метров в секунду.
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