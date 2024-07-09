https://ria.ru/20240709/veter-1958418201.html

Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору

Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору - РИА Новости, 09.07.2024

Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору

Шквалистый ветер превратил в руины смотровую площадку в Бузулукском бору в Оренбургской области, группа туристов, попавшая в шторм, успела укрыться от непогоды, РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:22

2024-07-09T09:22

2024-07-09T09:22

оренбургская область

происшествия

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УФА, 9 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер превратил в руины смотровую площадку в Бузулукском бору в Оренбургской области, группа туристов, попавшая в шторм, успела укрыться от непогоды, сообщает администрация бора в своем Telegram-канале. Ранее на смотровой площадке в Бузулукском бору начали устанавливать беседки с мангальными зонами, новую парковку и туалеты. "Внезапный шторм, который накануне прошел по Бузулукскому бору, оставил после себя вот такие следы. Шквалистый ветер буквально разметал настил с ограждением на смотровой площадке "Паникинский яр" и ограждение на тропе "Перекаты". В руины превратилась только что установленная беседка на обновленном месте отдыха "Озеро Студеное". От ограждения там же остались почти одни щепки. Река Боровка завалена упавшими деревьями", - говорится в релизе. В администрации рассказали, что буря застала на маршруте группу туристов на сап-бордах. "Но благодаря грамотным действиям руководителя группы и его помощника, направивших людей в укрытие на Заповедном яру, никто не пострадал", - отметили в администрации бора. По данным синоптиков, местами в Оренбургской области ожидаются грозы, ливни, ветер усилится до 22 метров в секунду.

https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html

https://ria.ru/20240408/most-1938638028.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, происшествия