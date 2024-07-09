https://ria.ru/20240709/ukraina-1958640996.html

У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, пишут СМИ

У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, пишут СМИ

Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем, независимо от того, какими ресурсами она располагает, у Киева также... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:36

2024-07-09T23:36

2024-07-09T23:36

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем, независимо от того, какими ресурсами она располагает, у Киева также крайне мало шансов повернуть баланс сил в конфликте в свою пользу, говорится в статье подполковника США в отставке и аналитика Дэниела Дэвиса, опубликованной в американском издании National Interest. "В обозримом будущем не существует варианта, при котором Украина могла бы нанести России безоговорочное военное поражение, какими ресурсами она бы ни располагала. Россия слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована, чтобы Украина могла ее победить", - говорится в публикации. Как отмечает автор статьи, Россия - это "колосс", у которого есть много сильных сторон: "огромные запасы" природных ресурсов, несколько "жизненно важных союзников ", мощная и расширяющаяся военно-промышленная база. По мнению Дэвиса, Киев должен немедленно обратиться к России с намерением прекратить конфликт путем переговоров и предложить "заморозить" его на нынешних боевых позициях, а также он предлагает Украине согласиться решить "вопрос суверенитета четырех регионов", вошедших в состав России, через пять лет после окончания боевых действий и при международном посредничестве. Достижение даже такого результата, скорее всего, будет для Киева непосильной задачей, считает Дэвис. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240614/ft-1952942803.html

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков