Рейтинг@Mail.ru
"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958628443.html
"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине
"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине - РИА Новости, 09.07.2024
"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине
Инцидент в Ворохте Ивано-Франковской области, где украинским военкомам перекрыли дорогу недовольные местные жители, должен стать серьезным сигналом для киевских РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:07
2024-07-09T22:07
в мире
ивано-франковская область
киев
украина
олег стариков
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Инцидент в Ворохте Ивано-Франковской области, где украинским военкомам перекрыли дорогу недовольные местные жители, должен стать серьезным сигналом для киевских властей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Ворохта — это Ивано-Франковская область. Это та область, где &lt;…&gt; люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный. Это серьезный звонок. Их обвинить в прокремлевских (настроениях. — Прим. ред.) не получится", — заявил эксперт.По его мнению, если киевские власти сейчас начнут применять репрессивные меры, это будет иметь непредсказуемые последствия.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.В середине мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации действующих военнослужащих в документе не прописаны.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240709/kharkov-1958614247.html
https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html
ивано-франковская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ивано-франковская область, киев, украина, олег стариков, служба безопасности украины
В мире, Ивано-Франковская область, Киев, Украина, Олег Стариков, Служба безопасности Украины
"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине

Экс-полковник СБУ: ЧП с военкомами на Западной Украине — серьезный сигнал Киеву

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Инцидент в Ворохте Ивано-Франковской области, где украинским военкомам перекрыли дорогу недовольные местные жители, должен стать серьезным сигналом для киевских властей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Ворохта — это Ивано-Франковская область. Это та область, где <…> люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный. Это серьезный звонок. Их обвинить в прокремлевских (настроениях. — Прим. ред.) не получится", — заявил эксперт.
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове
Вчера, 20:21
По его мнению, если киевские власти сейчас начнут применять репрессивные меры, это будет иметь непредсказуемые последствия.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
В середине мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации действующих военнослужащих в документе не прописаны.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Продвинулись далеко". На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии
Вчера, 16:55
 
В миреИвано-Франковская областьКиевУкраинаОлег СтариковСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала