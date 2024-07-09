https://ria.ru/20240709/ukraina-1958628443.html

"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине

"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине - РИА Новости, 09.07.2024

"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине

Инцидент в Ворохте Ивано-Франковской области, где украинским военкомам перекрыли дорогу недовольные местные жители, должен стать серьезным сигналом для киевских РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:07

2024-07-09T22:07

2024-07-09T22:07

в мире

ивано-франковская область

киев

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олег стариков

служба безопасности украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Инцидент в Ворохте Ивано-Франковской области, где украинским военкомам перекрыли дорогу недовольные местные жители, должен стать серьезным сигналом для киевских властей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Ворохта — это Ивано-Франковская область. Это та область, где <…> люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный. Это серьезный звонок. Их обвинить в прокремлевских (настроениях. — Прим. ред.) не получится", — заявил эксперт.По его мнению, если киевские власти сейчас начнут применять репрессивные меры, это будет иметь непредсказуемые последствия.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.В середине мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации действующих военнослужащих в документе не прописаны.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240709/kharkov-1958614247.html

https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html

ивано-франковская область

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в мире, ивано-франковская область, киев, украина, олег стариков, служба безопасности украины