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"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине
"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине - РИА Новости, 09.07.2024
"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине
Инцидент в Ворохте Ивано-Франковской области, где украинским военкомам перекрыли дорогу недовольные местные жители, должен стать серьезным сигналом для киевских РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:07
2024-07-09T22:07
2024-07-09T22:07
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Инцидент в Ворохте Ивано-Франковской области, где украинским военкомам перекрыли дорогу недовольные местные жители, должен стать серьезным сигналом для киевских властей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Ворохта — это Ивано-Франковская область. Это та область, где <…> люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный. Это серьезный звонок. Их обвинить в прокремлевских (настроениях. — Прим. ред.) не получится", — заявил эксперт.По его мнению, если киевские власти сейчас начнут применять репрессивные меры, это будет иметь непредсказуемые последствия.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.В середине мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации действующих военнослужащих в документе не прописаны.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ивано-франковская область, киев, украина, олег стариков, служба безопасности украины
В мире, Ивано-Франковская область, Киев, Украина, Олег Стариков, Служба безопасности Украины
"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине
Экс-полковник СБУ: ЧП с военкомами на Западной Украине — серьезный сигнал Киеву
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Инцидент в Ворохте Ивано-Франковской области, где украинским военкомам перекрыли дорогу недовольные местные жители, должен стать серьезным сигналом для киевских властей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Ворохта — это Ивано-Франковская область. Это та область, где <…> люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный. Это серьезный звонок. Их обвинить в прокремлевских (настроениях. — Прим. ред.) не получится", — заявил эксперт.
По его мнению, если киевские власти сейчас начнут применять репрессивные меры, это будет иметь непредсказуемые последствия.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
В середине мая на Украине
вступил в силу закон об усилении мобилизации. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации действующих военнослужащих в документе не прописаны.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента