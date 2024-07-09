https://ria.ru/20240709/ukraina-1958512507.html
В ЕК не смогли прокомментировать возможный дефолт на Украине
В ЕК не смогли прокомментировать возможный дефолт на Украине - РИА Новости, 09.07.2024
В ЕК не смогли прокомментировать возможный дефолт на Украине
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:57
2024-07-09T14:57
2024-07-09T14:57
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия. "Я не думаю, что у нас есть что-либо на публичное заявление по этому вопросу, но мы проверим нашу информацию и ответим на ваш вопрос лично", - ответил он на вопрос журналиста о реакции ЕК и влиянии на украинскую и европейскую экономику возможного объявления дефолта на Украине к концу июля. Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
https://ria.ru/20240702/defolt-1956820050.html
https://ria.ru/20240505/defolt-1943950395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, эрик мамер, еврокомиссия, верховная рада украины, в мире
Украина, Эрик Мамер, Еврокомиссия, Верховная Рада Украины, В мире
В ЕК не смогли прокомментировать возможный дефолт на Украине
Представитель ЕК Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия.
"Я не думаю, что у нас есть что-либо на публичное заявление по этому вопросу, но мы проверим нашу информацию и ответим на ваш вопрос лично", - ответил он на вопрос журналиста о реакции ЕК и влиянии на украинскую и европейскую экономику возможного объявления дефолта на Украине к концу июля.
Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады
Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.