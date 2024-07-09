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В ЕК не смогли прокомментировать возможный дефолт на Украине - РИА Новости, 09.07.2024
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14:57 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958512507.html
В ЕК не смогли прокомментировать возможный дефолт на Украине
В ЕК не смогли прокомментировать возможный дефолт на Украине - РИА Новости, 09.07.2024
В ЕК не смогли прокомментировать возможный дефолт на Украине
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:57
2024-07-09T14:57
украина
эрик мамер
еврокомиссия
верховная рада украины
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия. "Я не думаю, что у нас есть что-либо на публичное заявление по этому вопросу, но мы проверим нашу информацию и ответим на ваш вопрос лично", - ответил он на вопрос журналиста о реакции ЕК и влиянии на украинскую и европейскую экономику возможного объявления дефолта на Украине к концу июля. Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
https://ria.ru/20240702/defolt-1956820050.html
https://ria.ru/20240505/defolt-1943950395.html
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украина, эрик мамер, еврокомиссия, верховная рада украины, в мире
Украина, Эрик Мамер, Еврокомиссия, Верховная Рада Украины, В мире
В ЕК не смогли прокомментировать возможный дефолт на Украине

Представитель ЕК Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия.
"Я не думаю, что у нас есть что-либо на публичное заявление по этому вопросу, но мы проверим нашу информацию и ответим на ваш вопрос лично", - ответил он на вопрос журналиста о реакции ЕК и влиянии на украинскую и европейскую экономику возможного объявления дефолта на Украине к концу июля.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Украина фактически находится в состоянии дефолта, заявили в Раде
2 июля, 11:28
Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
СМИ сообщили об угрозе дефолта на Украине
5 мая, 10:41
 
УкраинаЭрик МамерЕврокомиссияВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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