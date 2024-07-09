https://ria.ru/20240709/ukraina-1958469051.html

"Жизни важнее". Голландский журналист опросил мужчин на Украине

"Жизни важнее". Голландский журналист опросил мужчин на Украине - РИА Новости, 09.07.2024

"Жизни важнее". Голландский журналист опросил мужчин на Украине

Многие украинские мужчины отказываются воевать, считают жизни важнее борьбы за территории, вокруг схем уклонения от армии на Украине уже сформировалась целая... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:50

2024-07-09T12:50

2024-07-09T13:07

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ГААГА, 9 июл - РИА Новости. Многие украинские мужчины отказываются воевать, считают жизни важнее борьбы за территории, вокруг схем уклонения от армии на Украине уже сформировалась целая индустрия, пишет голландский военный журналист Ханс Яп Мелиссен в своей статье для портала Nu.nl. "Украинская армия испытывает серьезную нехватку военнослужащих. Между тем, многие мужчины отказываются воевать", - отметил голландский журналист, которому удалось пообщаться с некоторыми из "уклонистов от военной службы по убеждениям" на Украине. Как выяснил Мелиссен, многие украинские мужчины либо бегут из страны незаконным путем, либо скрываются. "Я просто не хочу идти на фронт. Там летают дроны и ракеты, это очень небезопасно. Я не думаю, что обязан жизнью своей стране", - рассказал журналисту в Киеве 32-летний украинец по имени Алексей. Его друг также не желает идти в армию. Мужчины с большой осторожностью ведут себя как дома, так и на улицах, пытаясь избежать встречи с сотрудниками военкоматов. "Они приходили ко мне домой, но меня не было. Они разговаривали с соседями, но те вели себя так, как будто я там не живу", - поделился Алексей. Как отмечается в статье, на Украине уже сформировалась целая индустрия вокруг различных схем уклонения от армии - можно либо заплатить, чтобы получить справку о непригодности по состоянию здоровья, либо за большие деньги организовать тайный выезд из страны. В ответ на вопрос голландского журналиста о том, говорят ли украинцы, что Россия может сохранить за собой занятые территории, друг Алексея Михаил ответил: "Меня устраивает этот вариант. Человеческие жизни важнее, чем борьба за эти территории". Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957670254.html

https://ria.ru/20240622/uklonisty-1954797857.html

https://ria.ru/20240620/odessa-1954306831.html

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