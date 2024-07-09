https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html

На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву

На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву - РИА Новости, 09.07.2024

На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot оказались неэффективны во время ударов российских ВКС по стратегическим объектам в Киеве и Днепре, заявил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:48

2024-07-09T15:48

2024-07-09T17:14

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киев

дмитрий песков

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Американские зенитные ракетные комплексы Patriot оказались неэффективны во время ударов российских ВКС по стратегическим объектам в Киеве и Днепре, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Похоже, нет каких-либо существенных доказательств того, что ракетные системы Patriot, защищающие Киев, оказались действительно эффективны. <…> Ключевые удары наносились по Киеву и Днепру, где находится большое количество важных целей, промышленных предприятий", — заявил аналитик.Как отметил Меркурис, характер попаданий указывает на то, что российские ракеты не были перехвачены в воздухе зенитными комплексами."Важное здесь заключается в том, что Киев — один из самых защищенных городов Украины с точки зрения ПВО — не смог отразить удары. Боеприпасы попадали точно в цель", — резюмировал он.Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, поразив все назначенные цели. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины