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На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву - РИА Новости, 09.07.2024
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15:48 09.07.2024 (обновлено: 17:14 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву - РИА Новости, 09.07.2024
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot оказались неэффективны во время ударов российских ВКС по стратегическим объектам в Киеве и Днепре, заявил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:48
2024-07-09T17:14
в мире
украина
киев
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Американские зенитные ракетные комплексы Patriot оказались неэффективны во время ударов российских ВКС по стратегическим объектам в Киеве и Днепре, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Похоже, нет каких-либо существенных доказательств того, что ракетные системы Patriot, защищающие Киев, оказались действительно эффективны. &lt;…&gt; Ключевые удары наносились по Киеву и Днепру, где находится большое количество важных целей, промышленных предприятий", — заявил аналитик.Как отметил Меркурис, характер попаданий указывает на то, что российские ракеты не были перехвачены в воздухе зенитными комплексами.&quot;Важное здесь заключается в том, что Киев — один из самых защищенных городов Украины с точки зрения ПВО — не смог отразить удары. Боеприпасы попадали точно в цель&quot;, — резюмировал он.Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, поразив все назначенные цели. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву

Эксперт Меркурис: удары ВКС РФ по Киеву показали, что ЗРК Patriot неэффективны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Американские зенитные ракетные комплексы Patriot оказались неэффективны во время ударов российских ВКС по стратегическим объектам в Киеве и Днепре, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Похоже, нет каких-либо существенных доказательств того, что ракетные системы Patriot, защищающие Киев, оказались действительно эффективны. <…> Ключевые удары наносились по Киеву и Днепру, где находится большое количество важных целей, промышленных предприятий", — заявил аналитик.
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Как отметил Меркурис, характер попаданий указывает на то, что российские ракеты не были перехвачены в воздухе зенитными комплексами.
«

"Важное здесь заключается в том, что Киев — один из самых защищенных городов Украины с точки зрения ПВО — не смог отразить удары. Боеприпасы попадали точно в цель", — резюмировал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, поразив все назначенные цели. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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