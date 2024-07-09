https://ria.ru/20240709/troyanova-1958566716.html

Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.07.2024

Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Актриса Яна Троянова* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:24

2024-07-09T17:24

2024-07-09T17:30

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

яна троянова

россия

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875077439_0:204:2048:1356_1920x0_80_0_0_89184a2132a3f62584ff0dc263fd10aa.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Актриса Яна Троянова* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Национальная часть... Физические лица... 21. Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р. , г. Екатеринбург", - говорится в перечне.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240621/emigranty-1954282035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), яна троянова, россия