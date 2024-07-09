https://ria.ru/20240709/troyanova-1958566716.html
Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.07.2024
Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Актриса Яна Троянова* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:24
2024-07-09T17:24
2024-07-09T17:30
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
яна троянова
россия
культура
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Актриса Яна Троянова* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Национальная часть... Физические лица... 21. Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р. , г. Екатеринбург", - говорится в перечне.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240621/emigranty-1954282035.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), яна троянова, россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Яна Троянова, Россия, Культура
Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову в перечень террористов и экстремистов