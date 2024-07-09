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Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:24 09.07.2024 (обновлено: 17:30 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/troyanova-1958566716.html
Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.07.2024
Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Актриса Яна Троянова* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:24
2024-07-09T17:30
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
яна троянова
россия
культура
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Актриса Яна Троянова* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Национальная часть... Физические лица... 21. Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р. , г. Екатеринбург", - говорится в перечне.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), яна троянова, россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Яна Троянова, Россия, Культура
Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Яна Троянова*
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Яна Троянова*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Актриса Яна Троянова* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Национальная часть... Физические лица... 21. Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р. , г. Екатеринбург", - говорится в перечне.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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КультураФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Яна ТрояноваРоссия
 
 
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