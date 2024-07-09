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В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2024
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:30
2024-07-09T07:30
2024-07-09T07:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит более 3 часов. В остальных указанных регионах тревогу объявили практически одновременно - в 07.01 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240709/podpole-1958407335.html
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харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепропетровская область
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги