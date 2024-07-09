https://ria.ru/20240709/toretsk-1958401093.html
Беженцы из Торецка рассказали, как ВСУ пытались сжечь их с помощью бомб
Беженцы из Торецка рассказали, как ВСУ пытались сжечь их с помощью бомб - РИА Новости, 09.07.2024
Беженцы из Торецка рассказали, как ВСУ пытались сжечь их с помощью бомб
Военнослужащие Украины неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей Торецка, рассказали РИА Новости беженцы из города. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:52
2024-07-09T04:52
2024-07-09T05:50
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Военнослужащие Украины неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей Торецка, рассказали РИА Новости беженцы из города. "Когда украинская армия поняла, что им приходится туго, они стали уничтожать мирных жителей, то есть дрон "Баба-яга" летал ночью надо домами, сначала разбивал крыши, а следом сбрасывал зажигательную бомбу и сжигал их", - сказал житель Торецка. Он рассказал, как после поджога соседского дома местные жители пытались его тушить. "Я залез на крышу, мне подавали воду, я залил воду, и по мне стали стрелять из автоматов с украинской стороны", - сказал он. Со слов жительницы Торецка, военнослужащие Украины наносили удары возле домов гражданского населения. "Минометами бьют по земле - это они выживают, типа они побили и мы должны быстро уехать, дом не трогают, чтобы мы оставили дом весь упакованный", - сказала она. Местные жители рассказали, что в эвакуацию уезжали единицы, большая часть населения не хотела покидать свои дома. "Но чтобы подстегнуть людей эвакуироваться, украинской стороной проводились обстрелы города", - объяснил беженец из Торецка. Он привел пример таких обстрелов: РСЗО "Град" выезжала на огневой рубеж, делала пару выстрелов в сторону Горловки, после чего разворачивалась и оставшимися снарядами била по Торецку. Торецк (до 2016 года - Дзержинск) расположен в 10 километрах в северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.
https://ria.ru/20240708/dnr-1958331004.html
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торецк, в мире, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Торецк, В мире, Украина, Горловка
Беженцы из Торецка рассказали, как ВСУ пытались сжечь их с помощью бомб
Беженцы из Торецка сообщили, что ВСУ сбрасывали на них зажигательные бомбы
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости.
Военнослужащие Украины неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей Торецка, рассказали
РИА Новости беженцы из города.
"Когда украинская армия поняла, что им приходится туго, они стали уничтожать мирных жителей, то есть дрон "Баба-яга" летал ночью надо домами, сначала разбивал крыши, а следом сбрасывал зажигательную бомбу и сжигал их", - сказал житель Торецка.
Он рассказал, как после поджога соседского дома местные жители пытались его тушить. "Я залез на крышу, мне подавали воду, я залил воду, и по мне стали стрелять из автоматов с украинской стороны", - сказал он.
Со слов жительницы Торецка, военнослужащие Украины наносили удары возле домов гражданского населения. "Минометами бьют по земле - это они выживают, типа они побили и мы должны быстро уехать, дом не трогают, чтобы мы оставили дом весь упакованный", - сказала она.
Местные жители рассказали, что в эвакуацию уезжали единицы, большая часть населения не хотела покидать свои дома. "Но чтобы подстегнуть людей эвакуироваться, украинской стороной проводились обстрелы города", - объяснил беженец из Торецка.
Он привел пример таких обстрелов: РСЗО "Град" выезжала на огневой рубеж, делала пару выстрелов в сторону Горловки
, после чего разворачивалась и оставшимися снарядами била по Торецку.
Торецк (до 2016 года - Дзержинск) расположен в 10 километрах в северо-западу от Горловки в ДНР
. Назначенный Киевом
глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.