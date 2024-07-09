https://ria.ru/20240709/tigr-1958411692.html

В Приморье у амурского тигра нашли огнестрельное ранение

В Приморье у амурского тигра нашли огнестрельное ранение - РИА Новости, 09.07.2024

В Приморье у амурского тигра нашли огнестрельное ранение

Специалисты в ходе осмотра выявили огнестрельное ранение у краснокнижного амурского тигра, который выходил в село в Приморье, привлеченный нелегальным... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:40

2024-07-09T08:40

2024-07-09T09:15

россия

хабаровский край

амурская область

сергей арамилев

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Специалисты в ходе осмотра выявили огнестрельное ранение у краснокнижного амурского тигра, который выходил в село в Приморье, привлеченный нелегальным скотомогильником, хищник в очень тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В понедельник охотнадзор поймал тигра, который с весны выходил в село Беневское и утащил несколько собак. Региональный минлесхоз ранее информировал, что тигра привлекла свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных, куда выходят собаки. Скотомогильник ликвидировали, а владельца-фермера наказали. Центр "Амурский тигр" отмечал, что, согласно видео очевидцев, у тигра ранение или травма, из-за чего он не может самостоятельно добывать крупных копытных и вынужден охотиться на собак. Арамилев в понедельник рассказал РИА Новости, что визуальный осмотр выявил у хищника старую рану антропогенного характера на шее. "К сожалению, у тигра ранение головы и шеи, переломы нижней челюсти. Это огнестрельное ранение. Он в очень тяжелом состоянии", - сказал Арамилев. По его словам, пока специалисты не дают положительных прогнозов на выздоровление. Также пока непонятно, возможно ли оперировать зверя. Если да, то операция будет сложной, добавил собеседник агентства. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240620/tigr-1954156127.html

https://ria.ru/20240129/tigr-1924082789.html

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хабаровский край

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев, происшествия