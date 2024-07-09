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В Хабаровске нашли тело женщины, пропавшей при опрокидывании катера
В Хабаровске нашли тело женщины, пропавшей при опрокидывании катера - РИА Новости, 09.07.2024
В Хабаровске нашли тело женщины, пропавшей при опрокидывании катера
Спасатели нашли тело одного из трех человек, пропавших при опрокидывании катера на реке Амур в Хабаровске в воскресенье, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:07
2024-07-09T13:07
2024-07-09T13:07
происшествия
амур (река)
хабаровск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Спасатели нашли тело одного из трех человек, пропавших при опрокидывании катера на реке Амур в Хабаровске в воскресенье, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Около 2.00 воскресенья (19.00 мск субботы) катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, двое из них выбрались на берег сами, еще троих начали искать спасатели. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. "В ходе поисковых работ в районе протоки Хохлацкой сегодня тело одной из пропавших женщин найдено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240605/astrakhan-1950657920.html
амур (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амур (река), хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амур (река), Хабаровск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске нашли тело женщины, пропавшей при опрокидывании катера
В Хабаровске нашли тело женщины, пропавшей при опрокидывании катера на реке Амур