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Политолог рассказал, как СВО помогает России - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 09.07.2024 (обновлено: 15:45 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/svo-1958530274.html
Политолог рассказал, как СВО помогает России
Политолог рассказал, как СВО помогает России - РИА Новости, 09.07.2024
Политолог рассказал, как СВО помогает России
Благодаря военному конфликту с Западом на Украине Россия не только останавливает его экспансию, но и мощно ускорила свое моральное, духовное, политическое и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:38
2024-07-09T15:45
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей караганов
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Благодаря военному конфликту с Западом на Украине Россия не только останавливает его экспансию, но и мощно ускорила свое моральное, духовное, политическое и экономическое возрождение, заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Благодаря военному конфликту с Западом на Украине Россия не только останавливает его экспансию, которая неминуемо вела к третьей мировой войне, но мощно ускорила свое моральное, духовное, политическое и экономическое возрождение", - сказал он. По словам Караганова, СВО помогла переориентировать модель российской экономики, но еще многое предстоит сделать. "До сих пор мы были не готовы менять свою экономическую модель на ту, которая была бы эффективна, конкурентоспособна в современном мире. Правда, сегодня она только формируется, и делаем мы это во многом явочным порядком", - считает собеседник агентства. Кроме того, стрессовая ситуация, в которую попала экономика страны в 2022 году, помогла развитию не только экономики, но и сплотила народ, уверен политолог. "Чтобы двигаться вперед, нам нужен стресс, состояние напряжения", - заключил Караганов. -0-
https://ria.ru/20240708/otpuska-1958277916.html
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украина, россия, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Караганов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Политолог рассказал, как СВО помогает России

Политолог: РФ благодаря СВО ускорила политическое и экономическое возрождение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Благодаря военному конфликту с Западом на Украине Россия не только останавливает его экспансию, но и мощно ускорила свое моральное, духовное, политическое и экономическое возрождение, заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
«
"Благодаря военному конфликту с Западом на Украине Россия не только останавливает его экспансию, которая неминуемо вела к третьей мировой войне, но мощно ускорила свое моральное, духовное, политическое и экономическое возрождение", - сказал он.
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По словам Караганова, СВО помогла переориентировать модель российской экономики, но еще многое предстоит сделать. "До сих пор мы были не готовы менять свою экономическую модель на ту, которая была бы эффективна, конкурентоспособна в современном мире. Правда, сегодня она только формируется, и делаем мы это во многом явочным порядком", - считает собеседник агентства.
Кроме того, стрессовая ситуация, в которую попала экономика страны в 2022 году, помогла развитию не только экономики, но и сплотила народ, уверен политолог. "Чтобы двигаться вперед, нам нужен стресс, состояние напряжения", - заключил Караганов. -0-
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей КарагановВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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