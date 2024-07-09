https://ria.ru/20240709/svo-1958530274.html

Политолог рассказал, как СВО помогает России

Политолог рассказал, как СВО помогает России - РИА Новости, 09.07.2024

Политолог рассказал, как СВО помогает России

Благодаря военному конфликту с Западом на Украине Россия не только останавливает его экспансию, но и мощно ускорила свое моральное, духовное, политическое и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:38

2024-07-09T15:38

2024-07-09T15:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей караганов

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d208e84f5ffe8d63910521c3010af29.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Благодаря военному конфликту с Западом на Украине Россия не только останавливает его экспансию, но и мощно ускорила свое моральное, духовное, политическое и экономическое возрождение, заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Благодаря военному конфликту с Западом на Украине Россия не только останавливает его экспансию, которая неминуемо вела к третьей мировой войне, но мощно ускорила свое моральное, духовное, политическое и экономическое возрождение", - сказал он. По словам Караганова, СВО помогла переориентировать модель российской экономики, но еще многое предстоит сделать. "До сих пор мы были не готовы менять свою экономическую модель на ту, которая была бы эффективна, конкурентоспособна в современном мире. Правда, сегодня она только формируется, и делаем мы это во многом явочным порядком", - считает собеседник агентства. Кроме того, стрессовая ситуация, в которую попала экономика страны в 2022 году, помогла развитию не только экономики, но и сплотила народ, уверен политолог. "Чтобы двигаться вперед, нам нужен стресс, состояние напряжения", - заключил Караганов. -0-

https://ria.ru/20240708/otpuska-1958277916.html

https://ria.ru/20240428/svo-1942808011.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ)