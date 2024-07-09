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ВС России продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 09.07.2024 (обновлено: 14:51 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/svo-1958506554.html
ВС России продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой
ВС России продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой - РИА Новости, 09.07.2024
ВС России продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой
Российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:39
2024-07-09T14:51
специальная военная операция на украине
константиновка
угледар
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в своем Telegram-канале. По его словам, на угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российская артиллерия, добавил он, работает по выявленным целям. "Между Угледаром и Константиновкой наши войска продолжают двигаться к дороге, которая соединяет два населенных пункта, с целью выйти во фланг угледарской группировки противника, лишить его возможности маневра и бесперебойного снабжения. В планах занять сложнейший укрепрайон противника", - написал Кимаковский.В четверг советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что при освобождении Торецка российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
угледар
украина
донецкая народная республика
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константиновка, угледар, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Угледар, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика
ВС России продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой

Советник главы ДНР: ВС продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в своем Telegram-канале.
По его словам, на угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российская артиллерия, добавил он, работает по выявленным целям.
"Между Угледаром и Константиновкой наши войска продолжают двигаться к дороге, которая соединяет два населенных пункта, с целью выйти во фланг угледарской группировки противника, лишить его возможности маневра и бесперебойного снабжения. В планах занять сложнейший укрепрайон противника", - написал Кимаковский.
В четверг советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что при освобождении Торецка российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаУгледарВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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