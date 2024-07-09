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ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 09.07.2024 (обновлено: 13:58 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/svo-1958488317.html
ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ
ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ
ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, цех по производству дронов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:55
2024-07-09T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
с-300пс
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, цех по производству дронов, сообщило Минобороны РФ.&quot;Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации выявлены и уничтожены: низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также поражены: цех производства и склад ударных БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах&quot;,- говорится в сообщении.Российские системы ПВО за сутки сбили 97 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS.Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27441 беспилотный летательный аппарат, 542 зенитных ракетных комплекса, 16536 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23490 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240709/minoborony-1958488419.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, с-300пс, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, С-300ПС, Воздушно-космические силы России
ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК и цех производства БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, цех по производству дронов, сообщило Минобороны РФ.
«

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации выявлены и уничтожены: низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также поражены: цех производства и склад ударных БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах",- говорится в сообщении.

Российские системы ПВО за сутки сбили 97 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27441 беспилотный летательный аппарат, 542 зенитных ракетных комплекса, 16536 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23490 единиц специальной военной автомобильной техники.
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Вчера, 13:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныС-300ПСВоздушно-космические силы России
 
 
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