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ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ
ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ
ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, цех по производству дронов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:55
2024-07-09T13:55
2024-07-09T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
с-300пс
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, цех по производству дронов, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации выявлены и уничтожены: низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также поражены: цех производства и склад ударных БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах",- говорится в сообщении.Российские системы ПВО за сутки сбили 97 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS.Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27441 беспилотный летательный аппарат, 542 зенитных ракетных комплекса, 16536 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23490 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, с-300пс, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, С-300ПС, Воздушно-космические силы России
ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК и цех производства БПЛА ВСУ