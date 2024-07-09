Рейтинг@Mail.ru
ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 09.07.2024 (обновлено: 21:30 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/svo-1958487389.html
ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ
ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ
ВС России в течение прошедших суток нанесли групповой удар по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:51
2024-07-09T21:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВС России в течение прошедших суток нанесли групповой удар по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ", — говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что цели удара достигнуты.
https://ria.ru/20240709/svo-1958488317.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ

МО: ВС РФ успешно нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВС России в течение прошедших суток нанесли групповой удар по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что цели удара достигнуты.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ
Вчера, 13:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала