https://ria.ru/20240709/svo-1958487389.html

ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ

ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024

ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ

ВС России в течение прошедших суток нанесли групповой удар по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:51

2024-07-09T13:51

2024-07-09T21:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВС России в течение прошедших суток нанесли групповой удар по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ", — говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что цели удара достигнуты.

https://ria.ru/20240709/svo-1958488317.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины