https://ria.ru/20240709/svo-1958487389.html
ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ
ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ
ВС России в течение прошедших суток нанесли групповой удар по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:51
2024-07-09T13:51
2024-07-09T21:30
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВС России в течение прошедших суток нанесли групповой удар по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ", — говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что цели удара достигнуты.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России успешно нанесли удар по месту совещания командования ВСУ
МО: ВС РФ успешно нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ