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Группировка "Север" отразила девять контратак ВСУ
Группировка "Север" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
Группировка "Север" отразила девять контратак ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили 9 контратак украинских штурмовых групп, противник потерял до 310 военных, сообщило во вторник РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:50
2024-07-09T13:50
2024-07-09T13:53
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили 9 контратак украинских штурмовых групп, противник потерял до 310 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Циркуны и Липцы Харьковской области. За сутки отражены девять контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 17-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире, Волчанск, МВД Украины
Группировка "Север" отразила девять контратак ВСУ
МО: бойцы "Севера" отразили 9 контратак и уничтожили до 310 солдат ВСУ