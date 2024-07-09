https://ria.ru/20240709/svo-1958487172.html

Группировка "Север" отразила девять контратак ВСУ

Группировка "Север" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024

Группировка "Север" отразила девять контратак ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили 9 контратак украинских штурмовых групп, противник потерял до 310 военных, сообщило во вторник РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:50

2024-07-09T13:50

2024-07-09T13:53

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волчанск

мвд украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили 9 контратак украинских штурмовых групп, противник потерял до 310 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Циркуны и Липцы Харьковской области. За сутки отражены девять контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 17-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958487496.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире, волчанск, мвд украины