https://ria.ru/20240709/svo-1958486543.html

ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму

ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму - РИА Новости, 09.07.2024

ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму

Российские военные уничтожили четыре американских комплекса РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:49

2024-07-09T13:49

2024-07-09T15:31

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре американских комплекса РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, сообщили в Минобороны."В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ", — рассказали в ведомстве.Все цели удара достигнуты. При атаке удалось уничтожить:Накануне российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html

https://ria.ru/20240703/minoborony-1957052511.html

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Уничтожение пусковых установок HIMARS в Херсонской области Минобороны показало видео поражения двух из четырех уничтоженных за сутки пусковых установок HIMARS. Удар по ним был нанесен "Искандером" в районе Новопетровки в Херсонской области. 2024-07-09T13:49 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, безопасность, в мире, киев, сша, вооруженные силы украины