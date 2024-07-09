ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму
МО: ВС России уничтожили 4 комплекса HIMARS, подготовленных к удару по Крыму
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре американских комплекса РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, сообщили в Минобороны.
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"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Все цели удара достигнуты.
При атаке удалось уничтожить:
- четыре пусковые установки РСЗО HIMARS;
- до 35 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО.
Накануне российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня.
В полдень 23 июня украинские войска нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда.
Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека, среди них 27 несовершеннолетних.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.