Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 09.07.2024 (обновлено: 15:31 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/svo-1958486543.html
ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму
ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму - РИА Новости, 09.07.2024
ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму
Российские военные уничтожили четыре американских комплекса РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:49
2024-07-09T15:31
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
киев
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958525781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40af50257f0889d18945c8dc91583b80.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре американских комплекса РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, сообщили в Минобороны.&quot;В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ&quot;, — рассказали в ведомстве.Все цели удара достигнуты. При атаке удалось уничтожить:Накануне российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html
https://ria.ru/20240703/minoborony-1957052511.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение пусковых установок HIMARS в Херсонской области
Минобороны показало видео поражения двух из четырех уничтоженных за сутки пусковых установок HIMARS. Удар по ним был нанесен "Искандером" в районе Новопетровки в Херсонской области.
2024-07-09T13:49
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958525781_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d322f5fdd55641ca3f41df86fe815efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, в мире, киев, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Киев, США, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму

МО: ВС России уничтожили 4 комплекса HIMARS, подготовленных к удару по Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре американских комплекса РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, сообщили в Минобороны.
«

"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ", — рассказали в ведомстве.

Все цели удара достигнуты.
При атаке удалось уничтожить:
  • четыре пусковые установки РСЗО HIMARS;
  • до 35 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО.
Летчик дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, который пытались угнать украинские спецслужбы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину
8 июля, 11:48
Накануне российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня.

В полдень 23 июня украинские войска нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда.

Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека, среди них 27 несовершеннолетних.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в районе Новороссийска - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов в районе Новороссийска
3 июля, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВ миреКиевСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала