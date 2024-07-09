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Группировка "Запад" уничтожила до 420 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
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13:49 09.07.2024 (обновлено: 13:59 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/svo-1958486298.html
Группировка "Запад" уничтожила до 420 солдат ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила до 420 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
Группировка "Запад" уничтожила до 420 солдат ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих в зоне ответственности российских войск,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:49
2024-07-09T13:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
макеевка
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих в зоне ответственности российских войск, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й, 63-й, 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, группировка отразила атаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ."Противник потерял до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа", - отмечает военное ведомство.В ходе контрбатарейной борьбы также поражены две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240709/svo-1958488317.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Макеевка
Группировка "Запад" уничтожила до 420 солдат ВСУ

МО: бойцы "Запада" уничтожили до 420 солдат ВСУ, танк и 4 пикапа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих в зоне ответственности российских войск, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й, 63-й, 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, группировка отразила атаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ.
"Противник потерял до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа", - отмечает военное ведомство.
В ходе контрбатарейной борьбы также поражены две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьМакеевка
 
 
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