https://ria.ru/20240709/svo-1958486298.html

Группировка "Запад" уничтожила до 420 солдат ВСУ

Группировка "Запад" уничтожила до 420 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024

Группировка "Запад" уничтожила до 420 солдат ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих в зоне ответственности российских войск,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:49

2024-07-09T13:49

2024-07-09T13:59

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих в зоне ответственности российских войск, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й, 63-й, 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, группировка отразила атаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ."Противник потерял до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа", - отмечает военное ведомство.В ходе контрбатарейной борьбы также поражены две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240709/svo-1958488317.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, макеевка