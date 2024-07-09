https://ria.ru/20240709/sud-1958589034.html

Суд в Калининграде определит меру пресечения ректору БФУ

Суд в Калининграде определит меру пресечения ректору БФУ - РИА Новости, 09.07.2024

Суд в Калининграде определит меру пресечения ректору БФУ

Суд в Калининграде в среду определит меру пресечения задержанным по подозрению в растрате ректору Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ)... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:26

2024-07-09T18:26

2024-07-09T18:26

происшествия

александр федоров (следственный комитет)

балтийский федеральный университет

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИА Новости. Суд в Калининграде в среду определит меру пресечения задержанным по подозрению в растрате ректору Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) Александру Федорову и его заместителю Елене Мялкиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК. "Пока они задержаны следователем. Меру пресечения суд изберет завтра. Каждому по отдельности. Заседания назначены на 10 (11.00 мск) утра и в 16.00 (17.00 мск)", - сказали в пресс-службе. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.

https://ria.ru/20240708/zabajkale-1958123935.html

калининград

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Обыск у ректора БФУ имени Канта Опубликовано видео с ректором БФУ имени Канта, которого подозревают в присвоении 18 млн рублей. 2024-07-09T18:26 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет, калининград