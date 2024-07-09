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В Приамурье вынесли приговор домработнице, выпившей элитный алкоголь - РИА Новости, 09.07.2024
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11:54 09.07.2024 (обновлено: 13:25 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/sud-1958454916.html
В Приамурье вынесли приговор домработнице, выпившей элитный алкоголь
В Приамурье вынесли приговор домработнице, выпившей элитный алкоголь - РИА Новости, 09.07.2024
В Приамурье вынесли приговор домработнице, выпившей элитный алкоголь
Благовещенский городской суд назначил десять месяцев исправительных работ домработнице, которая выпила запасы элитного алкоголя в доме хозяев во время их... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:54
2024-07-09T13:25
происшествия
благовещенский городской суд
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл — РИА Новости. Благовещенский городской суд назначил десять месяцев исправительных работ домработнице, которая выпила запасы элитного алкоголя в доме хозяев во время их отъезда, сообщила прокуратура Приамурья."Работодателю причинен ущерб на общую сумму более 180 тысяч рублей. Подсудимая вину в совершении преступления не отрицала. Суд назначил ей наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства из заработной платы пяти процентов", — указали в ведомстве. По версии следствия, в начале года женщина трудоустроилась к благовещенскому предпринимателю домработницей. А когда хозяева уехали, несмотря на запрет пользоваться баром, стала систематически брать оттуда бутылки с виски, коньяком, ликером, вином и прочими спиртными напитками и распивать. Хозяева, обнаружив пропажу алкоголя, работницу уволили и обратились в полицию. Суд признал ее виновной в краже. В сообщении прокуратуры также приводится список элитного алкоголя, который употребила домработница: коньяк HENNESSY Х.О., виски 12, 18 и 25-летней выдержки CHIVAS REGAL, 15-летней выдержки GREEN LABEL, коньяк HENNESSY, ликер BAILEYS Original Irish Cream, MERREYS Strawberry Cream, бальзам RIGA BLACK Balsam 1752. Original Recipe, абсент Xenta Absenta и текила MILAGNO, а также российское игристое вино брют "Фанагория".
https://ria.ru/20240208/fridman-1926055185.html
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происшествия, благовещенский городской суд, благовещенск
Происшествия, Благовещенский городской суд, Благовещенск
В Приамурье вынесли приговор домработнице, выпившей элитный алкоголь

В Приамурье домработнице назначили исправительные работы за выпитый алкоголь

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл — РИА Новости. Благовещенский городской суд назначил десять месяцев исправительных работ домработнице, которая выпила запасы элитного алкоголя в доме хозяев во время их отъезда, сообщила прокуратура Приамурья.
«
"Работодателю причинен ущерб на общую сумму более 180 тысяч рублей. Подсудимая вину в совершении преступления не отрицала. Суд назначил ей наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства из заработной платы пяти процентов", — указали в ведомстве.
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По версии следствия, в начале года женщина трудоустроилась к благовещенскому предпринимателю домработницей. А когда хозяева уехали, несмотря на запрет пользоваться баром, стала систематически брать оттуда бутылки с виски, коньяком, ликером, вином и прочими спиртными напитками и распивать. Хозяева, обнаружив пропажу алкоголя, работницу уволили и обратились в полицию. Суд признал ее виновной в краже.
В сообщении прокуратуры также приводится список элитного алкоголя, который употребила домработница: коньяк HENNESSY Х.О., виски 12, 18 и 25-летней выдержки CHIVAS REGAL, 15-летней выдержки GREEN LABEL, коньяк HENNESSY, ликер BAILEYS Original Irish Cream, MERREYS Strawberry Cream, бальзам RIGA BLACK Balsam 1752. Original Recipe, абсент Xenta Absenta и текила MILAGNO, а также российское игристое вино брют "Фанагория".
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