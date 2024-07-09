https://ria.ru/20240709/sud-1958454916.html

В Приамурье вынесли приговор домработнице, выпившей элитный алкоголь

В Приамурье вынесли приговор домработнице, выпившей элитный алкоголь - РИА Новости, 09.07.2024

В Приамурье вынесли приговор домработнице, выпившей элитный алкоголь

Благовещенский городской суд назначил десять месяцев исправительных работ домработнице, которая выпила запасы элитного алкоголя в доме хозяев во время их... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:54

2024-07-09T11:54

2024-07-09T13:25

происшествия

благовещенский городской суд

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл — РИА Новости. Благовещенский городской суд назначил десять месяцев исправительных работ домработнице, которая выпила запасы элитного алкоголя в доме хозяев во время их отъезда, сообщила прокуратура Приамурья."Работодателю причинен ущерб на общую сумму более 180 тысяч рублей. Подсудимая вину в совершении преступления не отрицала. Суд назначил ей наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства из заработной платы пяти процентов", — указали в ведомстве. По версии следствия, в начале года женщина трудоустроилась к благовещенскому предпринимателю домработницей. А когда хозяева уехали, несмотря на запрет пользоваться баром, стала систематически брать оттуда бутылки с виски, коньяком, ликером, вином и прочими спиртными напитками и распивать. Хозяева, обнаружив пропажу алкоголя, работницу уволили и обратились в полицию. Суд признал ее виновной в краже. В сообщении прокуратуры также приводится список элитного алкоголя, который употребила домработница: коньяк HENNESSY Х.О., виски 12, 18 и 25-летней выдержки CHIVAS REGAL, 15-летней выдержки GREEN LABEL, коньяк HENNESSY, ликер BAILEYS Original Irish Cream, MERREYS Strawberry Cream, бальзам RIGA BLACK Balsam 1752. Original Recipe, абсент Xenta Absenta и текила MILAGNO, а также российское игристое вино брют "Фанагория".

https://ria.ru/20240208/fridman-1926055185.html

https://ria.ru/20221104/bezos-1829157623.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, благовещенский городской суд, благовещенск