https://ria.ru/20240709/sud-1958392498.html

В Ростове начнут слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР

В Ростове начнут слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР - РИА Новости, 09.07.2024

В Ростове начнут слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T01:11

2024-07-09T01:11

2024-07-09T02:27

происшествия

луганская народная республика

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР. По данным суда, Айдыну Жамидулову и Алексею Дорожкину инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство. Первое заседание по делу было назначено на 5 июня, однако его перенесли, поскольку подсудимых не доставили в суд. "Слушание по уголовному делу в отношении Жамидулова и Дорожкина назначено на 9 июля", - сказал РИА Новости представитель суда. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР. Там, по версии следствия, между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошел конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации вблизи села Петровка в ЛНР, причем другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем. По словам источника, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 год девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины и у нее есть татуировки с украинской символикой, заявил подчиненным, что привез украинскую разведчицу. Девушку завели в солдатскую баню, где, по версии следствия, он около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню зашел другой военнослужащий, который, предположительно, по его указанию дважды ударил потерпевшую, не желая ее убивать. Следствие полагает, что позже в баню зашел другой обвиняемый, который, предположительно, ударил девушку ножом в сердце, отчего она скончалась. Кроме того, по словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от нее гранату.

https://ria.ru/20240530/pokhischenie-1949310700.html

https://ria.ru/20240301/sud-1930595342.html

луганская народная республика

ростов-на-дону

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происшествия, луганская народная республика, ростов-на-дону, украина, ростов