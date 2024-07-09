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В Ростове начнут слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР - РИА Новости, 09.07.2024
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01:11 09.07.2024 (обновлено: 02:27 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/sud-1958392498.html
В Ростове начнут слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР
В Ростове начнут слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР - РИА Новости, 09.07.2024
В Ростове начнут слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T01:11
2024-07-09T02:27
происшествия
луганская народная республика
ростов-на-дону
украина
ростов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР. По данным суда, Айдыну Жамидулову и Алексею Дорожкину инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство. Первое заседание по делу было назначено на 5 июня, однако его перенесли, поскольку подсудимых не доставили в суд. "Слушание по уголовному делу в отношении Жамидулова и Дорожкина назначено на 9 июля", - сказал РИА Новости представитель суда. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР. Там, по версии следствия, между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошел конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации вблизи села Петровка в ЛНР, причем другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем. По словам источника, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 год девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины и у нее есть татуировки с украинской символикой, заявил подчиненным, что привез украинскую разведчицу. Девушку завели в солдатскую баню, где, по версии следствия, он около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню зашел другой военнослужащий, который, предположительно, по его указанию дважды ударил потерпевшую, не желая ее убивать. Следствие полагает, что позже в баню зашел другой обвиняемый, который, предположительно, ударил девушку ножом в сердце, отчего она скончалась. Кроме того, по словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от нее гранату.
https://ria.ru/20240530/pokhischenie-1949310700.html
https://ria.ru/20240301/sud-1930595342.html
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ростов-на-дону
украина
ростов
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происшествия, луганская народная республика, ростов-на-дону, украина, ростов
Происшествия, Луганская Народная Республика, Ростов-на-Дону, Украина, Ростов
В Ростове начнут слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР

Суд в Ростове начнет слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР.
По данным суда, Айдыну Жамидулову и Алексею Дорожкину инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство. Первое заседание по делу было назначено на 5 июня, однако его перенесли, поскольку подсудимых не доставили в суд.
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Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР
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"Слушание по уголовному делу в отношении Жамидулова и Дорожкина назначено на 9 июля", - сказал РИА Новости представитель суда.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР. Там, по версии следствия, между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошел конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации вблизи села Петровка в ЛНР, причем другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем.
По словам источника, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 год девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины и у нее есть татуировки с украинской символикой, заявил подчиненным, что привез украинскую разведчицу. Девушку завели в солдатскую баню, где, по версии следствия, он около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню зашел другой военнослужащий, который, предположительно, по его указанию дважды ударил потерпевшую, не желая ее убивать.
Следствие полагает, что позже в баню зашел другой обвиняемый, который, предположительно, ударил девушку ножом в сердце, отчего она скончалась.
Кроме того, по словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от нее гранату.
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