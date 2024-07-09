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Стало известно, как США 30 лет назад хотели принять Украину в НАТО
Стало известно, как США 30 лет назад хотели принять Украину в НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
Стало известно, как США 30 лет назад хотели принять Украину в НАТО
Совет нацбезопасности Белого дома в 1994 году озвучивал идеи о секретной подготовке Украины к членству в НАТО, следует из рассекреченных архивных документов. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:25
2024-07-09T23:25
2024-07-09T23:25
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Совет нацбезопасности Белого дома в 1994 году озвучивал идеи о секретной подготовке Украины к членству в НАТО, следует из рассекреченных архивных документов. "Возможность членства Украины, балтийских и южных государств должна быть поддержана. Мы не должны оставлять их в серой зоне российского влияния. Говоря это, мы не должны озвучивать эту мысль публично или в частном порядке внутри НАТО в данный момент, учитывая чувствительность России. В ближайшей и средней перспективе мы должны развивать стратегию в отношении Украины и параллельно углублять партнерство НАТО с Россией", - говорится в меморандуме на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя. Соответствующий документ в декабре 1994 года подготовили члены совета по нацбезопасности Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие. Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями РФ, США и НАТО. С Россией авторы меморандума предлагают вести серьезный диалог, но не допускать того, чтобы Москва "путала его с участием в решениях о членстве или праве вето".
https://ria.ru/20240709/dokument-1958627874.html
https://ria.ru/20240709/prezident-1958452338.html
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украина, россия, сша, александр вершбоу, нато
Украина, Россия, США, Александр Вершбоу, НАТО
Стало известно, как США 30 лет назад хотели принять Украину в НАТО
Документ: США 30 лет назад тайно хотели готовить Украину к членству в НАТО