https://ria.ru/20240709/ssha-1958510048.html

В США из-за урагана "Берил" погибли семь человек

В США из-за урагана "Берил" погибли семь человек - РИА Новости, 09.07.2024

В США из-за урагана "Берил" погибли семь человек

Не менее семи человек погибли в южных штатах США из-за урагана "Берил", а более 2,3 миллиона потребителей остались без электричества, передает телеканал NBC... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:50

2024-07-09T14:50

2024-07-09T14:50

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Не менее семи человек погибли в южных штатах США из-за урагана "Берил", а более 2,3 миллиона потребителей остались без электричества, передает телеканал NBC News. Ранее сообщалось о четырех погибших. "Как минимум шесть человек погибли в Техасе и один в Луизиане из-за урагана "Берил", начинается крупная операция по расчистке завалов и восстановлению электросети для 2,3 миллиона потребителей", - говорится в публикации. Телеканал сообщает, что четверо из семи жертв погибли от травм, полученных при падении деревьев на их дома или транспорт. В другом случае один человек утонул в результате вызванного ураганом наводнения. Еще две жертвы были обнаружены мертвыми в палатке в лесу. По данным телеканала, ураган продолжает движение на северо-восток по территории США. Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил, что в понедельник ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Техас. Позднее в понедельник "Берил" ослабел до тропического шторма, по данным NHC. Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.

https://ria.ru/20240517/uragan-1946574951.html

https://ria.ru/20240702/uragan-1956829782.html

https://ria.ru/20240704/beril-1957391505.html

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