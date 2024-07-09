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Зурабишвили рассказала, почему США и ЕС пошли на ограничения против Грузии
Зурабишвили рассказала, почему США и ЕС пошли на ограничения против Грузии - РИА Новости, 09.07.2024
Зурабишвили рассказала, почему США и ЕС пошли на ограничения против Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что США и Евросоюз пошли на ограничения против Тбилиси из-за антиевропейской и антизападной риторики правительства. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:37
2024-07-09T12:37
2024-07-09T12:54
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ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что США и Евросоюз пошли на ограничения против Тбилиси из-за антиевропейской и антизападной риторики правительства. Ранее во вторник посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось ей направить для укрепления обороноспособности. Ранее США перенесли запланированные в Грузии военные учения "Достойный партнер". "За отменой учений США последовало решение Евросоюза заморозить 30 миллионов евро, предназначенных для сил обороны. Это ответ на антиевропейскую и антизападную риторику и действия этого правительства. Это ответ на то, что все их советы и предупреждения остались без реагирования", - написала Зурабишвили в своем аккаунте в соцсетях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, сша, тбилиси, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Зурабишвили рассказала, почему США и ЕС пошли на ограничения против Грузии
Президент Зурабишвили: США и Евросоюз пошли на ограничения против Тбилиси