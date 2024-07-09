https://ria.ru/20240709/ssha-1958466631.html

Зурабишвили рассказала, почему США и ЕС пошли на ограничения против Грузии

Зурабишвили рассказала, почему США и ЕС пошли на ограничения против Грузии - РИА Новости, 09.07.2024

Зурабишвили рассказала, почему США и ЕС пошли на ограничения против Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что США и Евросоюз пошли на ограничения против Тбилиси из-за антиевропейской и антизападной риторики правительства. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:37

2024-07-09T12:37

2024-07-09T12:54

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ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что США и Евросоюз пошли на ограничения против Тбилиси из-за антиевропейской и антизападной риторики правительства. Ранее во вторник посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось ей направить для укрепления обороноспособности. Ранее США перенесли запланированные в Грузии военные учения "Достойный партнер". "За отменой учений США последовало решение Евросоюза заморозить 30 миллионов евро, предназначенных для сил обороны. Это ответ на антиевропейскую и антизападную риторику и действия этого правительства. Это ответ на то, что все их советы и предупреждения остались без реагирования", - написала Зурабишвили в своем аккаунте в соцсетях.

https://ria.ru/20240706/gruziya-1957872655.html

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Дарья Буймова

в мире, грузия, сша, тбилиси, саломе зурабишвили, евросоюз