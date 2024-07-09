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План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР
План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР - РИА Новости, 09.07.2024
План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР
По плану США для смены власти в Грузии предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:31
2024-07-09T10:31
2024-07-09T10:31
в мире
сша
грузия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По плану США для смены власти в Грузии предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в пресс-бюро СВР. "Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется. Достаточно вспомнить киевский "майдан" десятилетней давности, где на "алтарь демократии" были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, грузия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Грузия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР
СВР: по плану США для смены власти в Грузии предусмотрена "сакральная жертва"