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План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР - РИА Новости, 09.07.2024
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10:31 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ssha-1958430781.html
План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР
План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР - РИА Новости, 09.07.2024
План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР
По плану США для смены власти в Грузии предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:31
2024-07-09T10:31
в мире
сша
грузия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По плану США для смены власти в Грузии предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в пресс-бюро СВР. "Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется. Достаточно вспомнить киевский "майдан" десятилетней давности, где на "алтарь демократии" были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, грузия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Грузия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР

СВР: по плану США для смены власти в Грузии предусмотрена "сакральная жертва"

© Sputnik | Перейти в медиабанкАкция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси
Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По плану США для смены власти в Грузии предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в пресс-бюро СВР.
"Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется. Достаточно вспомнить киевский "майдан" десятилетней давности, где на "алтарь демократии" были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками", - говорится в сообщении.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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В миреСШАГрузияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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