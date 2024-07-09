https://ria.ru/20240709/ssha-1958430781.html

План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР

План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР - РИА Новости, 09.07.2024

План США в Грузии предусматривает "сакральную жертву", заявили в СВР

По плану США для смены власти в Грузии предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:31

2024-07-09T10:31

2024-07-09T10:31

в мире

сша

грузия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По плану США для смены власти в Грузии предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в пресс-бюро СВР. "Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется. Достаточно вспомнить киевский "майдан" десятилетней давности, где на "алтарь демократии" были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/kuratory-1958430119.html

сша

грузия

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в мире, сша, грузия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)