https://ria.ru/20240709/ssha-1958403658.html

Американский блогер допустил возможность гражданской войны в США

Американский блогер допустил возможность гражданской войны в США - РИА Новости, 09.07.2024

Американский блогер допустил возможность гражданской войны в США

Известный американский блогер Джексон Хинкл заявил РИА Новости, что не удивится гражданской войне в США между либеральной и консервативной частью общества, но... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:58

2024-07-09T05:58

2024-07-09T06:51

джексон хинкл

в мире

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Известный американский блогер Джексон Хинкл заявил РИА Новости, что не удивится гражданской войне в США между либеральной и консервативной частью общества, но надеется, что ее удастся избежать. "Как американский гражданин я готов заявить, что для меня неприемлем гражданский конфликт ни в какой из возможных форм, но, наблюдая за тем, куда движется наша страна, я не был бы совсем удивлен, если бы что-то подобное произошло бы в обозримом будущем", — сказал Хинкл. Он отметил, что сейчас американское общество сильно разделено и это разделение проходит не только по оси либералов и консерваторов. "Мы можем также говорить о гигантской пропасти между простым народом, к коему я себя отношу, и правящими элитами", — добавил блогер. По его мнению, американских элит не заботят интересы, проблемы, будущее страны, а также стремительно растущее количество бездомных и безработных, закрытие предприятий по всей стране. "Их интересуют лишь отношения с Уолл-Стрит, корпорациями и военно-промышленным комплексом. Естественно, в такой ситуации им выгодно раздувать вооруженные конфликты в различных точках земного шара", — указал Хинкл. "Тем не менее, я желаю своей стране только мира, и надеюсь, что нам удастся избежать открытого внутреннего конфликта", — заключил он.

https://ria.ru/20240709/nato-1958402805.html

https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html

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джексон хинкл, в мире, сша