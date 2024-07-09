В госдепе США дерзко высказались о визите Моди в Россию
Госдеп: Индия при общении с РФ должна заявлять об уважении суверенитета Украины
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Индия при контактах с Россией должна "четко указать" на необходимость уважать "суверенитет" Украины, с таким утверждением выступил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, комментируя на брифинге визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву.
Один из журналистов спросил у чиновника, что он думает о визите индийского лидера в Россию накануне саммита НАТО в Вашингтоне.
"<…> Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины", — утверждает Миллер.
Представитель госдепа заявил, что Штаты "ясно" выражали свою "озабоченность" Индии по этому вопросу.
Моди находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
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Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Украины от диалога.
Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее позднее Владимир Зеленский отверг эту инициативу.