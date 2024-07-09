https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html

В госдепе США дерзко высказались о визите Моди в Россию

В госдепе США дерзко высказались о визите Моди в Россию - РИА Новости, 09.07.2024

В госдепе США дерзко высказались о визите Моди в Россию

Индия при контактах с Россией должна "четко указать" на необходимость уважать "суверенитет" Украины, с таким утверждением выступил официальный представитель... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:00

2024-07-09T06:00

2024-07-09T06:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Индия при контактах с Россией должна "четко указать" на необходимость уважать "суверенитет" Украины, с таким утверждением выступил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, комментируя на брифинге визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву.Один из журналистов спросил у чиновника, что он думает о визите индийского лидера в Россию накануне саммита НАТО в Вашингтоне."<…> Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины", — утверждает Миллер.По его словам, Индия — стратегический партнер для США, с которым они ведут полноценный и "откровенный" диалог, в том числе по поводу "озабоченностей" Вашингтона из-за отношений Москвы и Нью-Дели.Представитель госдепа заявил, что Штаты "ясно" выражали свою "озабоченность" Индии по этому вопросу.Моди находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Украины от диалога.Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее позднее Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

https://ria.ru/20240708/modi-1958258267.html

https://ria.ru/20240702/modi-1956857247.html

https://ria.ru/20240709/indiya-1958393629.html

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