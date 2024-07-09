Рейтинг@Mail.ru
В госдепе США дерзко высказались о визите Моди в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html
В госдепе США дерзко высказались о визите Моди в Россию
В госдепе США дерзко высказались о визите Моди в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
В госдепе США дерзко высказались о визите Моди в Россию
Индия при контактах с Россией должна "четко указать" на необходимость уважать "суверенитет" Украины, с таким утверждением выступил официальный представитель... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:00
2024-07-09T06:00
в мире
россия
украина
индия
нарендра моди
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Индия при контактах с Россией должна "четко указать" на необходимость уважать "суверенитет" Украины, с таким утверждением выступил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, комментируя на брифинге визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву.Один из журналистов спросил у чиновника, что он думает о визите индийского лидера в Россию накануне саммита НАТО в Вашингтоне."&lt;…&gt; Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины", — утверждает Миллер.По его словам, Индия — стратегический партнер для США, с которым они ведут полноценный и "откровенный" диалог, в том числе по поводу "озабоченностей" Вашингтона из-за отношений Москвы и Нью-Дели.Представитель госдепа заявил, что Штаты "ясно" выражали свою "озабоченность" Индии по этому вопросу.Моди находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Украины от диалога.Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее позднее Владимир Зеленский отверг эту инициативу.
https://ria.ru/20240708/modi-1958258267.html
https://ria.ru/20240702/modi-1956857247.html
https://ria.ru/20240709/indiya-1958393629.html
россия
украина
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, индия, нарендра моди, владимир путин, владимир зеленский, нато, оон
В мире, Россия, Украина, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, ООН
В госдепе США дерзко высказались о визите Моди в Россию

Госдеп: Индия при общении с РФ должна заявлять об уважении суверенитета Украины

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Индия при контактах с Россией должна "четко указать" на необходимость уважать "суверенитет" Украины, с таким утверждением выступил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, комментируя на брифинге визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву.
Один из журналистов спросил у чиновника, что он думает о визите индийского лидера в Россию накануне саммита НАТО в Вашингтоне.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ
Вчера, 15:39
"<…> Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины", — утверждает Миллер.
По его словам, Индия — стратегический партнер для США, с которым они ведут полноценный и "откровенный" диалог, в том числе по поводу "озабоченностей" Вашингтона из-за отношений Москвы и Нью-Дели.
Представитель госдепа заявил, что Штаты "ясно" выражали свою "озабоченность" Индии по этому вопросу.
Моди находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В США заявили о дипломатической победе Путина
2 июля, 13:51
Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Украины от диалога.
Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее позднее Владимир Зеленский отверг эту инициативу.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Индии раскрыли, чем обернулся для США визит Моди в Россию
01:49
 
В миреРоссияУкраинаИндияНарендра МодиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала