https://ria.ru/20240709/ssha-1958363950.html

США готовят в Турции атомную катастрофу

США готовят в Турции атомную катастрофу - РИА Новости, 09.07.2024

США готовят в Турции атомную катастрофу

Если кто-то рассчитывал, что наши заклятые друзья из-за океана исчерпали фантазию в поисках новых гадостей, которые можно сделать России, то это напрасные... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:00

2024-07-09T08:00

2024-07-09T08:07

аналитика

турция

россия

алексей лихачев

башар асад

фетхуллах гюлен

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Если кто-то рассчитывал, что наши заклятые друзья из-за океана исчерпали фантазию в поисках новых гадостей, которые можно сделать России, то это напрасные надежды. Причем если ради достижения этой цели нужно угробить целую страну, то Вашингтон легко готов принести такую жертву — и речь, как ни странно, не про Украину. Глава корпорации "Росатом" в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что проект строительства атомной электростанции "Аккую" в Турции испытывает ощутимые сложности. Например, американцы отслеживают финансовые транзакции между российскими и турецкими юридическими лицами, блокируют и даже арестовывают деньги в рамках операционной деятельности сторон.Система расчетов находится под ударом, сухо резюмировал Алексей Лихачев, добавив, что атомный караван из России все равно упорно движется по намеченному маршруту.С одной стороны, все эти пакости можно расценивать как истерику бессилия, потому что все предыдущие санкционные пакеты отправились на свалку истории. Да, они создали для российской экономики ряд определенных и порой весьма болезненных преград, но главные цели, а именно резкое урезание доходов казны, падение уровня жизни населения и каскадное обрушение нашей экономики, достигнуты не были. По последним прогнозам, ничего подобного и не произойдет, хотя и рубль как платежная единица, и экспорт в широком понимании, и российская экономика по отдельным направлениям заслуживают критики и тонкой настройки.С другой стороны, эти конвульсивные попытки сорвать строительство первой в истории Турции АЭС более чем наглядно демонстрируют тотальную неспособность США конкурировать с Россией на рынке высоких атомных технологий. А также — что Вашингтону глубоко плевать на любых своих союзников, их стратегические интересы, и если сопутствующий ущерб позволяет одновременно жалить Россию, то тем хуже для Турции.Можно не сомневаться, что в Анкаре прекрасно обо всем этом осведомлены и соответствующие выводы будут сделаны. Конечно же, Турция не изменит своей многовекторной внешней политике, но Москва этого и не требует, однако результаты не всегда заметной простому глазу дипломатической работы уже есть.К примеру, на днях Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова в ближайшее время принять у себя президента Башара Асада, чтобы начать процесс урегулирования разногласий по сирийскому Курдистану. Для Анкары и Дамаска, давно находящихся в крайне прохладных отношениях, сам факт встречи двух лидеров уже тянет на сенсацию и исторический прорыв.Несложно догадаться, кто выступает главным катализатором и арбитром текущих процессов с дальним прицелом понижения градуса противостояния внутри так называемого Глобального Юга, что поможет ускорить формирование многополярного мира. Ведь чем меньше конфликтов, тем сложнее ловить рыбу в их кровавой воде, бесконечно стравливая между собой оппонентов, обладающих колоссальными запасами углеводородов либо контролирующих крупную морскую акваторию в регионе.Недружественные действия Вашингтона не станут причиной кардинального ухудшения отношений между Турцией и США, впрочем, они и так далеки от идеальных. Достаточно вспомнить неразрешенный конфликт вокруг Фетхуллаха Гюлена, которого Штаты категорически отказываются выдавать на родину, где его считают террористом. Попытки затормозить или вовсе отменить проект жизненно важной АЭС "Аккую" вкупе с воровством турецких денег совершенно точно не улучшат турецко-американской дружбы. Наоборот, можно ожидать повышения частоты встреч на высшем уровне уже в турецко-российском тандеме с принятием неких решений, выгодных в первую очередь самой Турции.Здесь не нужно возмущаться. Это именно та политика, которую Россия предлагает всем партнерам. Решайте внутренние проблемы к собственной выгоде, а не к выгоде товарищей из Вашингтона. Этого достаточно, а в подкрепление вот вам новенькая АЭС с чрезвычайно выгодными условиями государственного кредитования. Выбирайте, чужая военная база на вашей земле, откуда вам диктуют непреклонную волю, либо решение проблемы энергодефицита и электрификации.Но если отбросить фривольный тон, то "Аккую" для Турции — проект, вне всяких сомнений, исторический и в некотором роде экзистенциальный.Дело в том, что Турция одновременно бедна полезными ископаемыми и тотально от них зависима, что делает ее очень уязвимой. По данным за 2022 год (последние официально опубликованные), турецкий энергобаланс выглядит следующим образом: 29 процентов занимает нефть, 27 процентов природный газ, 25 процентов уголь, а все остальное закрывают возобновляемые источники, куда также включены гидроэлектростанции.Собственными силами турки генерируют 326 тераватт-часов электроэнергии в год, при этом потребление электроэнергии за последнее десятилетие выросло почти на 20 процентов и в моменте превышает 350 тераватт-часов. Дефицит, как несложно догадаться, покрывается за счет импорта, что создает дополнительную нагрузку на бюджет, который, в свою очередь, поддерживает не самую стабильную лиру. При этом по такому показателю, как энергетическая интенсивность экономики, Турция за последние двадцать лет просела ровно на треть, то есть местная экономика все больше уходит от сложного и энергоемкого производства, выпуска продуктов с высокой добавленной стоимостью, по пути примитивизации собственной индустрии в сторону сельского хозяйства.Но и это — лишь полбеды. Национальный энергетический план Турции как часть стратегии государственного развития подразумевает, что уже в следующем году потребление электричества составит 380, в 2030 году 455, а к 2035-му превысит отметку 510 тераватт-часов. Иными словами, чтобы обеспечить плановое развитие, Анкаре нужно практически удвоить установленную мощность генерации, притом что новых и больших месторождений нефти и газа здесь не обнаружено. Конечно, можно наращивать импорт углеводородов, но это тяжкое бремя для казны и соразмерно возрастающая зависимость от внешних поставщиков.Поэтому четыре новеньких энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт стали для Анкары тем осязаемым ускорителем, на котором она реально может стартовать в прямом смысле в светлое будущее, попутно снижая зависимость от импорта, а в перспективе и вовсе перейдя в статус экспортера. Заманчиво даже с чисто обывательской точки зрения, согласитесь.Буквально неделю назад в Астане на полях международного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась очередная встреча российского и турецкого лидеров. Реджеп Эрдоган официально пригласил Владимира Путина как можно скорее посетить Турцию, а глава нашего государства ответил, что обязательно приедет. Есть подозрение, что по итогам этой поездки западный обком ждет несколько сюрпризов.

https://ria.ru/20240707/akkuyu-1958028061.html

https://ria.ru/20240703/akkuyu-1957127593.html

https://ria.ru/20240703/shos-1957183119.html

https://ria.ru/20240703/sezemin-1957087185.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, турция, россия, алексей лихачев, башар асад, фетхуллах гюлен, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", шос