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"Осталась неделя". С каким кризисом в США столкнулись впервые за сто лет

"Осталась неделя". С каким кризисом в США столкнулись впервые за сто лет - РИА Новости, 09.07.2024

"Осталась неделя". С каким кризисом в США столкнулись впервые за сто лет

Несмотря на все возражения, Байден намерен продолжать президентскую кампанию. Это беспокоит демократов в конгрессе и союзников в Европе. Почему американский... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:00

2024-07-09T08:00

2024-07-09T08:08

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Несмотря на все возражения, Байден намерен продолжать президентскую кампанию. Это беспокоит демократов в конгрессе и союзников в Европе. Почему американский лидер отказывается выходить из гонки — в материале РИА Новости.Опасная дистанцияЕвропейские дипломаты и политики в частном порядке выражают недовольство возрастом, состоянием здоровья Байдена и сомневаются в его способности победить в выборах. Об этом все чаще говорят накануне саммита НАТО в Вашингтоне."Не нужно быть гением, чтобы увидеть: президент стар", — отметил один из чиновников ЕС. Другой уточнил: в Европе хотят второй срок Байдена, чтобы избежать повторных столкновений с Дональдом Трампом, но то, как складывается ситуация, "не обнадеживает".Байден согласен с тем, что провел дебаты с Трампом не лучшим образом. Ссылается на "плохую ночь" накануне. Уверяет: никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет. И отказываться от борьбы за Белый дом не собирается."Если бы Господь Всемогущий спустился и сказал: "Джо, сойди с дистанции", я бы так и сделал. Однако Господь Всемогущий не спускается", — подчеркнул он.Дэвид Аксельрод, основной стратег избирательных кампаний Барака Обамы, подтверждает: Байден не признает озабоченность всей страны его кандидатурой и отрицает свои неудачи в президентской гонке.Сомнительная поддержкаКрупные спонсоры Демократической партии встревожены. "Даже его отличное интервью не изменит моего мнения о том, что он вряд ли победит Дональда Трампа в ноябре", — заявил Уитни Тилсон. Он отдавал демократам по сто тысяч долларов в год, но теперь сомневается."Мы с уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нации", — говорится в обращении к Байдену, подписанном 168 представителями бизнеса и общественных организаций.Бывший глава PayPal Билл Харрис, пожертвовавший 620 тысяч долларов в Фонд победы Байдена в 2020-м, сообщил, что его организация "Демократы за следующее поколение" выделит два миллиона на финансирование дебатов между политиками, которые станут кандидатами от демократов, если действующий президент выйдет из гонки.Главный демократ в палате представителей Хаким Джеффрис провел двухчасовой телефонный разговор с соратниками по фракции о предстоящей кампании. Конгрессмены Джеррольд Надлер, Адам Смит и Марк Такано в ходе беседы выступили против участия Байдена.Джим Хаймс из комитета по разведке уверен: с кандидатурой Байдена демократы потеряют Белый дом, сенат и палату представителей. Сейчас решается, станет ли парламент давить на президента. "Эта неделя — ключевая", — пояснил один из депутатов от Демпартии.Байден же не сомневается в поддержке однопартийцев. Он направил письмо демократам в конгрессе, выразив твердое намерение продолжать предвыборную кампанию.Заложники президента"Отказ от участия в гонке, еще и после дебатов — такого в США не было лет сто. Останется Байден или уйдет — оба варианта для демократов плохие. Уход означает, что партия не смогла найти подходящего кандидата на два срока. Это внутренний кризис лидерства. У республиканцев такого нет. Шансы Трампа значительно повысятся. Станет очевидно, что демократы продвигали того, кто в итоге не оправдал надежд", — объясняет РИА Новости научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.У Байдена есть и серьезные личные мотивы. Ему и его сыну Хантеру угрожает новое уголовное преследование. "Он считает, что пребывание в должности защищает от любых подобных дел", — отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.Также Байден убежден, что голосовать будут скорее не за него, а против Трампа, медийную дискредитацию которого демократы заметно усиливают по мере приближения выборов."Он твердо знает, что власть Трампу ни за что не отдадут. Демократическая партия таких итогов никогда не признает. Как они это сделают — уже другой вопрос", — уточняет политолог.Демпартия оказалась в "заложниках" президента, так как он получил подавляющее большинство на праймериз, добавляет эксперт. Лишь сам Байден может снять себя с гонки. А взять другого кандидата нельзя, поскольку предварительно за него не голосовали. Исключение — Камала Харрис, которая шла в связке с действующим главой государства.Во всех прочих случаях республиканцы имеют право обратиться в суд с иском о нарушении избирательных прав граждан. Кроме того, деньги, собранные на кампанию Байдена, по сути, остаются его персональным счетом. В общем, в Демократической партии накануне выборов разразился серьезнейший политический кризис.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, дональд трамп, нато, джо байден, политика