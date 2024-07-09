Рейтинг@Mail.ru
Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:38 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sputnik-1958411517.html
Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты
Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты - РИА Новости, 09.07.2024
Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты
Запущенный Турцией первый спутник связи отечественного производства подал сигнал с орбиты, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:38
2024-07-09T08:38
наука
космос - риа наука
турция
индия
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg
СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Запущенный Турцией первый спутник связи отечественного производства подал сигнал с орбиты, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир Уралоглу в соцсети X. Спутник Türksat 6A был запущен в ночь на вторник с помощью ракеты Falcon 9 компании Space X. "Первый сигнал с нашего спутника получен, как и планировалось, на 67-й минуте", - написал Уралоглу. Благодаря этому спутнику турецкие компании связи смогут оказывать услуги в Индии, Таиланде, Малайзии и Индонезии. Работа над спутником началась в 2014 году, более 80% подсистем спутника и наземных станций произведено в Турции. Первый спутник связи Türksat 1B Турция запустила в 1994 году.
https://ria.ru/20230918/erdogan-1896881154.html
https://ria.ru/20231128/sputnik-1912457173.html
турция
индия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f882adeefa3e5e3aedd3cd5ddc790e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, турция, индия, таиланд
Наука, Космос - РИА Наука, Турция, Индия, Таиланд
Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты

Первый спутник связи турецкого производства подал сигнал с орбиты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Запущенный Турцией первый спутник связи отечественного производства подал сигнал с орбиты, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир Уралоглу в соцсети X.
Спутник Türksat 6A был запущен в ночь на вторник с помощью ракеты Falcon 9 компании Space X.
Глава соцсети X Илон Маск и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Эрдоган встретился с Илоном Маском
18 сентября 2023, 04:44
"Первый сигнал с нашего спутника получен, как и планировалось, на 67-й минуте", - написал Уралоглу.
Благодаря этому спутнику турецкие компании связи смогут оказывать услуги в Индии, Таиланде, Малайзии и Индонезии.
Работа над спутником началась в 2014 году, более 80% подсистем спутника и наземных станций произведено в Турции.
Первый спутник связи Türksat 1B Турция запустила в 1994 году.
Спутник армянского производства Hayasat-1 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Ереване заявили о переносе запуска армянского спутника Hayasat-1
28 ноября 2023, 17:51
 
НаукаКосмос - РИА НаукаТурцияИндияТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала