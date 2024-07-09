https://ria.ru/20240709/sputnik-1958411517.html
Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты
Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты - РИА Новости, 09.07.2024
Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты
Запущенный Турцией первый спутник связи отечественного производства подал сигнал с орбиты, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:38
2024-07-09T08:38
2024-07-09T08:38
наука
космос - риа наука
турция
индия
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg
СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Запущенный Турцией первый спутник связи отечественного производства подал сигнал с орбиты, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир Уралоглу в соцсети X. Спутник Türksat 6A был запущен в ночь на вторник с помощью ракеты Falcon 9 компании Space X. "Первый сигнал с нашего спутника получен, как и планировалось, на 67-й минуте", - написал Уралоглу. Благодаря этому спутнику турецкие компании связи смогут оказывать услуги в Индии, Таиланде, Малайзии и Индонезии. Работа над спутником началась в 2014 году, более 80% подсистем спутника и наземных станций произведено в Турции. Первый спутник связи Türksat 1B Турция запустила в 1994 году.
https://ria.ru/20230918/erdogan-1896881154.html
https://ria.ru/20231128/sputnik-1912457173.html
турция
индия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f882adeefa3e5e3aedd3cd5ddc790e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, турция, индия, таиланд
Наука, Космос - РИА Наука, Турция, Индия, Таиланд
Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты
Первый спутник связи турецкого производства подал сигнал с орбиты