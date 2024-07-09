https://ria.ru/20240709/sputnik-1958411517.html

Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты

Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты - РИА Новости, 09.07.2024

Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты

Запущенный Турцией первый спутник связи отечественного производства подал сигнал с орбиты, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:38

2024-07-09T08:38

2024-07-09T08:38

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СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Запущенный Турцией первый спутник связи отечественного производства подал сигнал с орбиты, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир Уралоглу в соцсети X. Спутник Türksat 6A был запущен в ночь на вторник с помощью ракеты Falcon 9 компании Space X. "Первый сигнал с нашего спутника получен, как и планировалось, на 67-й минуте", - написал Уралоглу. Благодаря этому спутнику турецкие компании связи смогут оказывать услуги в Индии, Таиланде, Малайзии и Индонезии. Работа над спутником началась в 2014 году, более 80% подсистем спутника и наземных станций произведено в Турции. Первый спутник связи Türksat 1B Турция запустила в 1994 году.

https://ria.ru/20230918/erdogan-1896881154.html

https://ria.ru/20231128/sputnik-1912457173.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, турция, индия, таиланд