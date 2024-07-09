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Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 09.07.2024 (обновлено: 19:32 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958599431.html
Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России
Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России - РИА Новости, 09.07.2024
Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России
Подразделения группировки войск Вооруженных сил "Центр" освободили населенный пункт Яснобородовка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:03
2024-07-09T19:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
александр вулин
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49f10f91ca144f5ae15bd46ba5bb5949.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск Вооруженных сил "Центр" освободили населенный пункт Яснобородовка в ДНР, сообщили в Минобороны.В минувшие сутки военные нанесли групповой удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, уничтожив четыре пусковые установки и до 35 иностранных специалистов.Совокупные потери противника на всех участках фронта за день составили до 2160 солдат, две системы ПВО, восемь танков и других бронемашин, четыре РСЗО, 62 артиллерийских орудия и 37 военных автомобилей.При этом в реальных боевых условиях в зоне СВО продолжают испытываться новые образцы военной техники. Как рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Шмель, подразделения группировки "Юг" на Донецком направлении протестировали роботизированный дрон-камикадзе "Скорпион-М".По его словам, наземный дрон использовали во время штурма нескольких опорных пунктов ВСУ: после нанесения огневого поражения артиллерией в сторону противника выдвинулись "Скорпионы", которые взорвали опорники, их впоследствии заняли российские силы. Кроме того, в мире продолжили обсуждать произошедший 8 июля инцидент с пострадавшей в Киеве детской больницей "Охматдет". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что речь идет о падении украинской противоракеты.Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно по целям, которые имеют отношение к "военному потенциалу киевского режима", призвав "руководствоваться заявлениями Минобороны", которые исключают удары по мирным целям на Украине.Неоднократные атакиРоссийские системы ПВО в ночь на вторник сбили 38 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями. Из-за атак дронов вводились временные ограничения на прилеты и вылеты в аэропортах Волгограда и Астрахани.За прошедшие сутки ВСУ несколько раз открывали огонь по Белгородской области — украинские войска выпустили по ней около 180 снарядов. Атакам подверглась Ржевка, Новая Таволжанка, Вознесеновка и город Шебекино.Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, погибли четыре мирных жителя, 20 пострадали. Помимо этого, 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей получили повреждения. Губернатор призвал жителей области отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки.ВСУ продолжили пытаться нанести ущерб энергетической инфраструктуре Ростовской области.Как сообщил глава региона Василий Голубев, военные уничтожили и подавили несколько десятков БПЛА. Тем не менее в результате атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. По словам губернатора, на восстановление ее работы уйдет до трех суток, поэтому в области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений.Украинские войска также атаковали дронами нефтебазу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Для тушения возникшего огня на место отправились два пожарных поезда.Кроме того, дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области, там начался пожар. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, работники предприятия не пострадали.Для светлого будущегоПремьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с Владимиром Путиным, на которых, в частности, заявил, что Нью-Дели готов к любому содействию для установления мира на Украине.Индийский лидер подчеркнул, что для "светлого будущего" поколений "мир обязателен" и решение конфликта "не может быть (найдено) посредством войны".По его словам, 8 июля он обсудил с Путиным в резиденции Ново-Огарево тематику Украины, обменявшись по ней мнениями "в открытом ключе".Не обошлось без скандаловВ СМИ обсуждают перспективы продолжения поддержки Киева Западом на фоне открывающегося в Вашингтоне юбилейного, 75-го саммита НАТО. По информации Defense News, в альянсе до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в блок в коммюнике по итогам саммита — "мост", "необратимый" путь или какую-то комбинацию этих двух понятий.Издание подчеркивает, что по результатам саммита роль НАТО в помощи Киеву увеличится. Европейский чиновник, на которого ссылается газета, считает, что страны альянса "переходят черту".В преддверии вашингтонского саммита не обошлось без скандалов: вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что Белград "делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает".По словам Вулина, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта, а заявления о помощи Киеву он назвал "подлой попыткой поссорить Сербию с Россией".Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что Белград ввел обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия сербской стороны оружие не уступят или перепродадут третьей стороне.
https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html
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россия
украина
киев
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Наталья Макарова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Уничтожение пусковых установок HIMARS в Херсонской области
Минобороны показало видео поражения двух из четырех уничтоженных за сутки пусковых установок HIMARS. Удар по ним был нанесен "Искандером" в районе Новопетровки в Херсонской области.
2024-07-09T19:03
true
PT0M24S
Работа российских саперов в Запорожской области
ожской области кассетными боеприпасами. Российские саперы ежедневно расчищают местность и уничтожают боеприпасы, нередко под огнем противника. За их работой наблюдал корреспондент РИА Новости.
2024-07-09T19:03
true
PT3M17S
Гладков: несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду
Губернатор также сообщил, что, помимо одного погибшего, есть двое пострадавших.
2024-07-09T19:03
true
PT0M12S
Удар "Искандером" по колонне ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили «Искандером» по колонне ВСУ в Сумской области
2024-07-09T19:03
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353
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россия, украина, киев, александр вулин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Александр Вулин, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков

Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск Вооруженных сил "Центр" освободили населенный пункт Яснобородовка в ДНР, сообщили в Минобороны.
В минувшие сутки военные нанесли групповой удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, уничтожив четыре пусковые установки и до 35 иностранных специалистов.
Совокупные потери противника на всех участках фронта за день составили до 2160 солдат, две системы ПВО, восемь танков и других бронемашин, четыре РСЗО, 62 артиллерийских орудия и 37 военных автомобилей.
При этом в реальных боевых условиях в зоне СВО продолжают испытываться новые образцы военной техники. Как рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Шмель, подразделения группировки "Юг" на Донецком направлении протестировали роботизированный дрон-камикадзе "Скорпион-М".
По его словам, наземный дрон использовали во время штурма нескольких опорных пунктов ВСУ: после нанесения огневого поражения артиллерией в сторону противника выдвинулись "Скорпионы", которые взорвали опорники, их впоследствии заняли российские силы.
Кроме того, в мире продолжили обсуждать произошедший 8 июля инцидент с пострадавшей в Киеве детской больницей "Охматдет". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что речь идет о падении украинской противоракеты.
Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно по целям, которые имеют отношение к "военному потенциалу киевского режима", призвав "руководствоваться заявлениями Минобороны", которые исключают удары по мирным целям на Украине.

Неоднократные атаки

Российские системы ПВО в ночь на вторник сбили 38 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями. Из-за атак дронов вводились временные ограничения на прилеты и вылеты в аэропортах Волгограда и Астрахани.
За прошедшие сутки ВСУ несколько раз открывали огонь по Белгородской области — украинские войска выпустили по ней около 180 снарядов. Атакам подверглась Ржевка, Новая Таволжанка, Вознесеновка и город Шебекино.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, погибли четыре мирных жителя, 20 пострадали. Помимо этого, 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей получили повреждения. Губернатор призвал жителей области отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки.
ВСУ продолжили пытаться нанести ущерб энергетической инфраструктуре Ростовской области.
Как сообщил глава региона Василий Голубев, военные уничтожили и подавили несколько десятков БПЛА. Тем не менее в результате атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. По словам губернатора, на восстановление ее работы уйдет до трех суток, поэтому в области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений.
Украинские войска также атаковали дронами нефтебазу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Для тушения возникшего огня на место отправились два пожарных поезда.
Кроме того, дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области, там начался пожар. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, работники предприятия не пострадали.

Для светлого будущего

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с Владимиром Путиным, на которых, в частности, заявил, что Нью-Дели готов к любому содействию для установления мира на Украине.
Индийский лидер подчеркнул, что для "светлого будущего" поколений "мир обязателен" и решение конфликта "не может быть (найдено) посредством войны".
По его словам, 8 июля он обсудил с Путиным в резиденции Ново-Огарево тематику Украины, обменявшись по ней мнениями "в открытом ключе".

Не обошлось без скандалов

В СМИ обсуждают перспективы продолжения поддержки Киева Западом на фоне открывающегося в Вашингтоне юбилейного, 75-го саммита НАТО.
По информации Defense News, в альянсе до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в блок в коммюнике по итогам саммита — "мост", "необратимый" путь или какую-то комбинацию этих двух понятий.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву
Вчера, 15:48
Издание подчеркивает, что по результатам саммита роль НАТО в помощи Киеву увеличится. Европейский чиновник, на которого ссылается газета, считает, что страны альянса "переходят черту".
В преддверии вашингтонского саммита не обошлось без скандалов: вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что Белград "делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает".
По словам Вулина, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта, а заявления о помощи Киеву он назвал "подлой попыткой поссорить Сербию с Россией".
Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что Белград ввел обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия сербской стороны оружие не уступят или перепродадут третьей стороне.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевАлександр ВулинВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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