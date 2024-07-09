https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958599431.html
Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России
Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России - РИА Новости, 09.07.2024
Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России
Подразделения группировки войск Вооруженных сил "Центр" освободили населенный пункт Яснобородовка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:03
2024-07-09T19:03
2024-07-09T19:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
александр вулин
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49f10f91ca144f5ae15bd46ba5bb5949.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск Вооруженных сил "Центр" освободили населенный пункт Яснобородовка в ДНР, сообщили в Минобороны.В минувшие сутки военные нанесли групповой удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, уничтожив четыре пусковые установки и до 35 иностранных специалистов.Совокупные потери противника на всех участках фронта за день составили до 2160 солдат, две системы ПВО, восемь танков и других бронемашин, четыре РСЗО, 62 артиллерийских орудия и 37 военных автомобилей.При этом в реальных боевых условиях в зоне СВО продолжают испытываться новые образцы военной техники. Как рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Шмель, подразделения группировки "Юг" на Донецком направлении протестировали роботизированный дрон-камикадзе "Скорпион-М".По его словам, наземный дрон использовали во время штурма нескольких опорных пунктов ВСУ: после нанесения огневого поражения артиллерией в сторону противника выдвинулись "Скорпионы", которые взорвали опорники, их впоследствии заняли российские силы. Кроме того, в мире продолжили обсуждать произошедший 8 июля инцидент с пострадавшей в Киеве детской больницей "Охматдет". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что речь идет о падении украинской противоракеты.Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно по целям, которые имеют отношение к "военному потенциалу киевского режима", призвав "руководствоваться заявлениями Минобороны", которые исключают удары по мирным целям на Украине.Неоднократные атакиРоссийские системы ПВО в ночь на вторник сбили 38 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями. Из-за атак дронов вводились временные ограничения на прилеты и вылеты в аэропортах Волгограда и Астрахани.За прошедшие сутки ВСУ несколько раз открывали огонь по Белгородской области — украинские войска выпустили по ней около 180 снарядов. Атакам подверглась Ржевка, Новая Таволжанка, Вознесеновка и город Шебекино.Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, погибли четыре мирных жителя, 20 пострадали. Помимо этого, 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей получили повреждения. Губернатор призвал жителей области отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки.ВСУ продолжили пытаться нанести ущерб энергетической инфраструктуре Ростовской области.Как сообщил глава региона Василий Голубев, военные уничтожили и подавили несколько десятков БПЛА. Тем не менее в результате атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. По словам губернатора, на восстановление ее работы уйдет до трех суток, поэтому в области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений.Украинские войска также атаковали дронами нефтебазу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Для тушения возникшего огня на место отправились два пожарных поезда.Кроме того, дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области, там начался пожар. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, работники предприятия не пострадали.Для светлого будущегоПремьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с Владимиром Путиным, на которых, в частности, заявил, что Нью-Дели готов к любому содействию для установления мира на Украине.Индийский лидер подчеркнул, что для "светлого будущего" поколений "мир обязателен" и решение конфликта "не может быть (найдено) посредством войны".По его словам, 8 июля он обсудил с Путиным в резиденции Ново-Огарево тематику Украины, обменявшись по ней мнениями "в открытом ключе".Не обошлось без скандаловВ СМИ обсуждают перспективы продолжения поддержки Киева Западом на фоне открывающегося в Вашингтоне юбилейного, 75-го саммита НАТО. По информации Defense News, в альянсе до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в блок в коммюнике по итогам саммита — "мост", "необратимый" путь или какую-то комбинацию этих двух понятий.Издание подчеркивает, что по результатам саммита роль НАТО в помощи Киеву увеличится. Европейский чиновник, на которого ссылается газета, считает, что страны альянса "переходят черту".В преддверии вашингтонского саммита не обошлось без скандалов: вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что Белград "делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает".По словам Вулина, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта, а заявления о помощи Киеву он назвал "подлой попыткой поссорить Сербию с Россией".Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что Белград ввел обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия сербской стороны оружие не уступят или перепродадут третьей стороне.
https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Уничтожение пусковых установок HIMARS в Херсонской области
Минобороны показало видео поражения двух из четырех уничтоженных за сутки пусковых установок HIMARS. Удар по ним был нанесен "Искандером" в районе Новопетровки в Херсонской области.
2024-07-09T19:03
true
PT0M24S
Работа российских саперов в Запорожской области
ожской области кассетными боеприпасами. Российские саперы ежедневно расчищают местность и уничтожают боеприпасы, нередко под огнем противника. За их работой наблюдал корреспондент РИА Новости.
2024-07-09T19:03
true
PT3M17S
Гладков: несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду
Губернатор также сообщил, что, помимо одного погибшего, есть двое пострадавших.
2024-07-09T19:03
true
PT0M12S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec5ce2cb55f4a627e6fbf8a96690b768.jpg
Удар "Искандером" по колонне ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили «Искандером» по колонне ВСУ в Сумской области
2024-07-09T19:03
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, александр вулин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Александр Вулин, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск Вооруженных сил "Центр" освободили населенный пункт Яснобородовка в ДНР, сообщили в Минобороны.
В минувшие сутки военные нанесли групповой удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, из которых Киев
собирался обстреливать Крым, уничтожив четыре пусковые установки и до 35 иностранных специалистов.
Совокупные потери противника на всех участках фронта за день составили до 2160 солдат, две системы ПВО, восемь танков и других бронемашин, четыре РСЗО, 62 артиллерийских орудия и 37 военных автомобилей.
При этом в реальных боевых условиях в зоне СВО продолжают испытываться новые образцы военной техники. Как рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Шмель, подразделения группировки "Юг" на Донецком направлении протестировали роботизированный дрон-камикадзе "Скорпион-М".
По его словам, наземный дрон использовали во время штурма нескольких опорных пунктов ВСУ
: после нанесения огневого поражения артиллерией в сторону противника выдвинулись "Скорпионы", которые взорвали опорники, их впоследствии заняли российские силы.
Кроме того, в мире продолжили обсуждать произошедший 8 июля инцидент с пострадавшей в Киеве детской больницей "Охматдет". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил журналистам, что речь идет о падении украинской противоракеты.
Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно по целям, которые имеют отношение к "военному потенциалу киевского режима", призвав "руководствоваться заявлениями Минобороны", которые исключают удары по мирным целям на Украине
.
Российские системы ПВО в ночь на вторник сбили 38 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями
. Из-за атак дронов вводились временные ограничения на прилеты и вылеты в аэропортах Волгограда
и Астрахани
.
За прошедшие сутки ВСУ несколько раз открывали огонь по Белгородской области
— украинские войска выпустили по ней около 180 снарядов. Атакам подверглась Ржевка, Новая Таволжанка, Вознесеновка и город Шебекино
.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков
, погибли четыре мирных жителя, 20 пострадали. Помимо этого, 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей получили повреждения. Губернатор призвал жителей области отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки.
ВСУ продолжили пытаться нанести ущерб энергетической инфраструктуре Ростовской области
.
Как сообщил глава региона Василий Голубев
, военные уничтожили и подавили несколько десятков БПЛА. Тем не менее в результате атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. По словам губернатора, на восстановление ее работы уйдет до трех суток, поэтому в области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений.
Украинские войска также атаковали дронами нефтебазу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области
. Для тушения возникшего огня на место отправились два пожарных поезда.
Кроме того, дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области
, там начался пожар. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов
, работники предприятия не пострадали.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
провел переговоры с Владимиром Путиным
, на которых, в частности, заявил, что Нью-Дели
готов к любому содействию для установления мира на Украине.
Индийский лидер подчеркнул, что для "светлого будущего" поколений "мир обязателен" и решение конфликта "не может быть (найдено) посредством войны".
По его словам, 8 июля он обсудил с Путиным в резиденции Ново-Огарево тематику Украины, обменявшись по ней мнениями "в открытом ключе".
Не обошлось без скандалов
В СМИ обсуждают перспективы продолжения поддержки Киева Западом на фоне открывающегося в Вашингтоне
юбилейного, 75-го саммита НАТО.
По информации Defense News, в альянсе до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в блок в коммюнике по итогам саммита — "мост", "необратимый" путь или какую-то комбинацию этих двух понятий.
Издание подчеркивает, что по результатам саммита роль НАТО в помощи Киеву увеличится. Европейский чиновник, на которого ссылается газета, считает, что страны альянса "переходят черту".
В преддверии вашингтонского саммита не обошлось без скандалов: вице-премьер Сербии Александр Вулин
опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы
и Евразии
Джеймса О'Брайена о том, что Белград
"делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает".
По словам Вулина, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта, а заявления о помощи Киеву он назвал "подлой попыткой поссорить Сербию с Россией".
Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что Белград ввел обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия сербской стороны оружие не уступят или перепродадут третьей стороне.