https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958599431.html

Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России

Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России - РИА Новости, 09.07.2024

Спецоперация, 9 июля: освобождение Яснобородовки и удары ВСУ по России

Подразделения группировки войск Вооруженных сил "Центр" освободили населенный пункт Яснобородовка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:03

2024-07-09T19:03

2024-07-09T19:32

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск Вооруженных сил "Центр" освободили населенный пункт Яснобородовка в ДНР, сообщили в Минобороны.В минувшие сутки военные нанесли групповой удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, уничтожив четыре пусковые установки и до 35 иностранных специалистов.Совокупные потери противника на всех участках фронта за день составили до 2160 солдат, две системы ПВО, восемь танков и других бронемашин, четыре РСЗО, 62 артиллерийских орудия и 37 военных автомобилей.При этом в реальных боевых условиях в зоне СВО продолжают испытываться новые образцы военной техники. Как рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Шмель, подразделения группировки "Юг" на Донецком направлении протестировали роботизированный дрон-камикадзе "Скорпион-М".По его словам, наземный дрон использовали во время штурма нескольких опорных пунктов ВСУ: после нанесения огневого поражения артиллерией в сторону противника выдвинулись "Скорпионы", которые взорвали опорники, их впоследствии заняли российские силы. Кроме того, в мире продолжили обсуждать произошедший 8 июля инцидент с пострадавшей в Киеве детской больницей "Охматдет". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что речь идет о падении украинской противоракеты.Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно по целям, которые имеют отношение к "военному потенциалу киевского режима", призвав "руководствоваться заявлениями Минобороны", которые исключают удары по мирным целям на Украине.Неоднократные атакиРоссийские системы ПВО в ночь на вторник сбили 38 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями. Из-за атак дронов вводились временные ограничения на прилеты и вылеты в аэропортах Волгограда и Астрахани.За прошедшие сутки ВСУ несколько раз открывали огонь по Белгородской области — украинские войска выпустили по ней около 180 снарядов. Атакам подверглась Ржевка, Новая Таволжанка, Вознесеновка и город Шебекино.Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, погибли четыре мирных жителя, 20 пострадали. Помимо этого, 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей получили повреждения. Губернатор призвал жителей области отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки.ВСУ продолжили пытаться нанести ущерб энергетической инфраструктуре Ростовской области.Как сообщил глава региона Василий Голубев, военные уничтожили и подавили несколько десятков БПЛА. Тем не менее в результате атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. По словам губернатора, на восстановление ее работы уйдет до трех суток, поэтому в области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений.Украинские войска также атаковали дронами нефтебазу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Для тушения возникшего огня на место отправились два пожарных поезда.Кроме того, дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области, там начался пожар. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, работники предприятия не пострадали.Для светлого будущегоПремьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с Владимиром Путиным, на которых, в частности, заявил, что Нью-Дели готов к любому содействию для установления мира на Украине.Индийский лидер подчеркнул, что для "светлого будущего" поколений "мир обязателен" и решение конфликта "не может быть (найдено) посредством войны".По его словам, 8 июля он обсудил с Путиным в резиденции Ново-Огарево тематику Украины, обменявшись по ней мнениями "в открытом ключе".Не обошлось без скандаловВ СМИ обсуждают перспективы продолжения поддержки Киева Западом на фоне открывающегося в Вашингтоне юбилейного, 75-го саммита НАТО. По информации Defense News, в альянсе до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в блок в коммюнике по итогам саммита — "мост", "необратимый" путь или какую-то комбинацию этих двух понятий.Издание подчеркивает, что по результатам саммита роль НАТО в помощи Киеву увеличится. Европейский чиновник, на которого ссылается газета, считает, что страны альянса "переходят черту".В преддверии вашингтонского саммита не обошлось без скандалов: вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что Белград "делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает".По словам Вулина, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта, а заявления о помощи Киеву он назвал "подлой попыткой поссорить Сербию с Россией".Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что Белград ввел обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия сербской стороны оружие не уступят или перепродадут третьей стороне.

https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, украина, киев, александр вулин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков