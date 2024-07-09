Яснобродовка — небольшое село в Ясиноватском районе ДНР. На 2024 год там не было мирных жителей, весь населенный пункт превратился в один укрепрайон. Фронт к западу от Авдеевки теперь проходит по линии Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. Российские войска вплотную подошли к Карловскому водохранилищу с востока и юго-востока. Это позволит российской армии, с одной стороны, наступать на Карловку с востока и на Новоселовку Первую с юга. В более глобальном плане это позволит нам приблизиться к линии обороны ВСУ Покровск — Селидово — Курахово.