Российские военные освободили Яснобродовку в ДНР
Минобороны: группировка войск "Центр" освободила Яснобродовку в ДНР
© ИнфографикаОсвобожденное село Яснобродовка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Яснобродовка в ДНР
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Яснобродовка в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в сводке.
Яснобродовка — небольшое село в Ясиноватском районе ДНР. На 2024 год там не было мирных жителей, весь населенный пункт превратился в один укрепрайон. Фронт к западу от Авдеевки теперь проходит по линии Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. Российские войска вплотную подошли к Карловскому водохранилищу с востока и юго-востока. Это позволит российской армии, с одной стороны, наступать на Карловку с востока и на Новоселовку Первую с юга. В более глобальном плане это позволит нам приблизиться к линии обороны ВСУ Покровск — Селидово — Курахово.
Кроме того, удалось нанести поражение формированиям 59-й мотопехотной, 31-й, 32-й, 110-й механизированных бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка.
Российские войска также отразили пять контратак штурмовых отрядов украинских 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад.
Потери противника составили:
- более 420 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы Д-30;
- противотанковая пушка "Рапира".