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Российские военные освободили Яснобродовку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 09.07.2024 (обновлено: 15:36 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958487496.html
Российские военные освободили Яснобродовку в ДНР
Российские военные освободили Яснобродовку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2024
Российские военные освободили Яснобродовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Яснобродовка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:52
2024-07-09T15:36
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красноармейск
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Яснобродовка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в сводке.Кроме того, удалось нанести поражение формированиям 59-й мотопехотной, 31-й, 32-й, 110-й механизированных бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка.Российские войска также отразили пять контратак штурмовых отрядов украинских 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад.Потери противника составили:
https://ria.ru/20240709/svo-1958488317.html
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россия
донецкая народная республика
красноармейск
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россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, В мире
Российские военные освободили Яснобродовку в ДНР

Минобороны: группировка войск "Центр" освободила Яснобродовку в ДНР

© ИнфографикаОсвобожденное село Яснобродовка в ДНР
Освобожденное село Яснобродовка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Яснобродовка в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Яснобродовка в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в сводке.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
ВС России уничтожили две пусковые установки и цех производства БПЛА ВСУ
Вчера, 13:55

Яснобродовка — небольшое село в Ясиноватском районе ДНР. На 2024 год там не было мирных жителей, весь населенный пункт превратился в один укрепрайон. Фронт к западу от Авдеевки теперь проходит по линии Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. Российские войска вплотную подошли к Карловскому водохранилищу с востока и юго-востока. Это позволит российской армии, с одной стороны, наступать на Карловку с востока и на Новоселовку Первую с юга. В более глобальном плане это позволит нам приблизиться к линии обороны ВСУ Покровск — Селидово — Курахово.

Кроме того, удалось нанести поражение формированиям 59-й мотопехотной, 31-й, 32-й, 110-й механизированных бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка.
Российские войска также отразили пять контратак штурмовых отрядов украинских 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад.
Потери противника составили:
  • более 420 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • четыре автомобиля;
  • две гаубицы Д-30;
  • противотанковая пушка "Рапира".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКрасноармейскВ мире
 
 
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