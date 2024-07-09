https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958463408.html

Под Токмаком ВСУ засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами

Под Токмаком ВСУ засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами - РИА Новости, 09.07.2024

Под Токмаком ВСУ засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами

ВСУ засыпают кассетными боеприпасами производства НАТО населенные пункты в районе города Токмак в Запорожской области, российские саперы, порой под огнем... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:24

2024-07-09T12:24

2024-07-09T12:25

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

нато

вооруженные силы рф

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. ВСУ засыпают кассетными боеприпасами производства НАТО населенные пункты в районе города Токмак в Запорожской области, российские саперы, порой под огнем противника, расчищают местность, рассказал РИА Новости старший группы разминирования ВС РФ, заместитель командира взвода саперов с позывным "Бага". "Занимаемся разминированием местности. Задачи ставятся каждый день... На данный момент были обнаружены кассетные суббоеприпасы. Противник отстреливает кассетный снаряд калибром 155 миллиметров, маркировка М864. Там находятся 72 суббоеприпаса. Неразорвавшиеся суббоеприпасы - при обнаружении принимаем меры по их ликвидации", - сказал "Бага". Он отметил, что украинские боевики нередко не дают саперам расчистить тот или иной населенный пункт. Группу разминирования могут атаковать беспилотники или артиллерия. По его словам, ВСУ "засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами", много жалоб от местных жителей. "Ведём работу практически ежедневно. Наш батальон работает на запорожском направлении... Нас вызывают, начинаем работать, но они (ВСУ - ред.) нам не дают. Они как бы ждут нас. Заходим, пробуем, и они накрывают нас", - поведал "Бага".

https://ria.ru/20240704/svo-1957283333.html

https://ria.ru/20240517/sapery-1946570536.html

токмак

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа российских саперов в Запорожской области ожской области кассетными боеприпасами. Российские саперы ежедневно расчищают местность и уничтожают боеприпасы, нередко под огнем противника. За их работой наблюдал корреспондент РИА Новости. 2024-07-09T12:24 true PT3M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, происшествия