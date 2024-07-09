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Под Токмаком ВСУ засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами - РИА Новости, 09.07.2024
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12:24 09.07.2024 (обновлено: 12:25 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958463408.html
Под Токмаком ВСУ засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами
Под Токмаком ВСУ засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами - РИА Новости, 09.07.2024
Под Токмаком ВСУ засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами
ВСУ засыпают кассетными боеприпасами производства НАТО населенные пункты в районе города Токмак в Запорожской области, российские саперы, порой под огнем... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:24
2024-07-09T12:25
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. ВСУ засыпают кассетными боеприпасами производства НАТО населенные пункты в районе города Токмак в Запорожской области, российские саперы, порой под огнем противника, расчищают местность, рассказал РИА Новости старший группы разминирования ВС РФ, заместитель командира взвода саперов с позывным "Бага". "Занимаемся разминированием местности. Задачи ставятся каждый день... На данный момент были обнаружены кассетные суббоеприпасы. Противник отстреливает кассетный снаряд калибром 155 миллиметров, маркировка М864. Там находятся 72 суббоеприпаса. Неразорвавшиеся суббоеприпасы - при обнаружении принимаем меры по их ликвидации", - сказал "Бага". Он отметил, что украинские боевики нередко не дают саперам расчистить тот или иной населенный пункт. Группу разминирования могут атаковать беспилотники или артиллерия. По его словам, ВСУ "засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами", много жалоб от местных жителей. "Ведём работу практически ежедневно. Наш батальон работает на запорожском направлении... Нас вызывают, начинаем работать, но они (ВСУ - ред.) нам не дают. Они как бы ждут нас. Заходим, пробуем, и они накрывают нас", - поведал "Бага".
https://ria.ru/20240704/svo-1957283333.html
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токмак
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Работа российских саперов в Запорожской области
ожской области кассетными боеприпасами. Российские саперы ежедневно расчищают местность и уничтожают боеприпасы, нередко под огнем противника. За их работой наблюдал корреспондент РИА Новости.
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, происшествия
Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Под Токмаком ВСУ засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами

Саперы: ВСУ засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами в районе Токмака

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. ВСУ засыпают кассетными боеприпасами производства НАТО населенные пункты в районе города Токмак в Запорожской области, российские саперы, порой под огнем противника, расчищают местность, рассказал РИА Новости старший группы разминирования ВС РФ, заместитель командира взвода саперов с позывным "Бага".
"Занимаемся разминированием местности. Задачи ставятся каждый день... На данный момент были обнаружены кассетные суббоеприпасы. Противник отстреливает кассетный снаряд калибром 155 миллиметров, маркировка М864. Там находятся 72 суббоеприпаса. Неразорвавшиеся суббоеприпасы - при обнаружении принимаем меры по их ликвидации", - сказал "Бага".
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Он отметил, что украинские боевики нередко не дают саперам расчистить тот или иной населенный пункт. Группу разминирования могут атаковать беспилотники или артиллерия.
По его словам, ВСУ "засыпают населенные пункты кассетными боеприпасами", много жалоб от местных жителей.
"Ведём работу практически ежедневно. Наш батальон работает на запорожском направлении... Нас вызывают, начинаем работать, но они (ВСУ - ред.) нам не дают. Они как бы ждут нас. Заходим, пробуем, и они накрывают нас", - поведал "Бага".
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