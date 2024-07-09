Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 09.07.2024 (обновлено: 10:25 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958416704.html
Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области
Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.07.2024
Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области
Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:15
2024-07-09T10:25
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958415663_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c661ca9ba33a2210f7f3b2d6c7b6727b.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области. На ролике продолжительностью минута 19 секунд показали "прилет" ракеты комплекса "Искандер" по лесопосадке в районе населенного пункта Стецковка, из-за чего в небо поднялись десятки клубов дыма от детонирующих боеприпасов. Как сообщили в военном ведомстве, этим ударом уничтожили склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ, а также до 65 солдат.
https://ria.ru/20240702/iskander-1956805539.html
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар "Искандером" по колонне ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили «Искандером» по колонне ВСУ в Сумской области
2024-07-09T09:15
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958415663_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e01e95eb88b80e9fd4659b665fb0e530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения колонны ВСУ в Сумской области "Искандером"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области.
На ролике продолжительностью минута 19 секунд показали "прилет" ракеты комплекса "Искандер" по лесопосадке в районе населенного пункта Стецковка, из-за чего в небо поднялись десятки клубов дыма от детонирующих боеприпасов.
Как сообщили в военном ведомстве, этим ударом уничтожили склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ, а также до 65 солдат.
Удары Искандерами по стоянке самолетов ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Появилось видео с последствиями удара по украинскому аэродрому Миргород
2 июля, 10:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала