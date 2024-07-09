https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958416704.html
Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области
Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.07.2024
Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области
Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:15
2024-07-09T09:15
2024-07-09T10:25
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области. На ролике продолжительностью минута 19 секунд показали "прилет" ракеты комплекса "Искандер" по лесопосадке в районе населенного пункта Стецковка, из-за чего в небо поднялись десятки клубов дыма от детонирующих боеприпасов. Как сообщили в военном ведомстве, этим ударом уничтожили склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ, а также до 65 солдат.
https://ria.ru/20240702/iskander-1956805539.html
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Удар "Искандером" по колонне ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили «Искандером» по колонне ВСУ в Сумской области
2024-07-09T09:15
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PT1M19S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области
Минобороны показало кадры уничтожения колонны ВСУ в Сумской области "Искандером"