https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958416704.html

Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.07.2024

Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Сумской области

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:15

2024-07-09T09:15

2024-07-09T10:25

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области. На ролике продолжительностью минута 19 секунд показали "прилет" ракеты комплекса "Искандер" по лесопосадке в районе населенного пункта Стецковка, из-за чего в небо поднялись десятки клубов дыма от детонирующих боеприпасов. Как сообщили в военном ведомстве, этим ударом уничтожили склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ, а также до 65 солдат.

https://ria.ru/20240702/iskander-1956805539.html

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Удар "Искандером" по колонне ВСУ в Сумской области Российские войска ударили «Искандером» по колонне ВСУ в Сумской области 2024-07-09T09:15 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность