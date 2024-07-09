https://ria.ru/20240709/sotrudnichestvo-1958623989.html

Самарская область заключила с АО "Почта России" соглашение о сотрудничестве

Самарская область заключила с АО "Почта России" соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 09.07.2024

Самарская область заключила с АО "Почта России" соглашение о сотрудничестве

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков и председатель комитета Госдумы по информационной... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:32

2024-07-09T21:32

2024-07-09T21:32

самарская область

самара

россия

александр хинштейн

вячеслав федорищев

михаил волков

почта россии

госдума рф

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во вторник подписали трехстороннее соглашение, направленное на развитие почтовой связи в регионе и обеспечение устойчивой работы АО "Почта России", сообщает пресс-служба регионального правительства. Федорищев подчеркнул выстроенную системную работу Самарской области с почтой. "Есть много проектов и инициатив, которые, если мы будем вместе, сообща, реализовывать, качество жизни будет улучшаться. Речь идет, в первую очередь, о предоставлении основной услуги – устойчивой, бесперебойной связи между всеми жителями страны. Здесь, в Самаре, это очень актуально: у нас большое население. Во-вторых, это ремонт самих зданий, объектов, в которых находятся отделения почты. Нам очень важно, чтобы они были в самом лучшем виде", – сказал глава региона, его слова приводит пресс-служба. Сотрудничество сторон будет способствовать удовлетворению потребностей организаций и жителей Самарской области в почтовых услугах. Также партнерство позволит повысить доступность почтовой связи в регионе, в том числе в удаленных населенных пунктах и сельской местности, говорится в сообщении. "Для нас ключевым фокусом является повышение качества нашей работы во благо граждан. И здесь огромное спасибо Вячеславу Андреевичу за принятое решение о поддержке почты, в первую очередь – работы в сельских удаленных регионах. Как раз в селе наиболее значимые изменения видят жители, когда по итогам модернизации и ремонтов отделений они получают не просто красивое новое отделение, но и совершенно новый расширенный список услуг. Что также выполняет цели и задачи, которые ставит президент – повышение уровня жизни на селе", – подчеркнул генеральный директор АО "Почта России", слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время в управлении федеральной почтовой связи Самарской области АО "Почта России" трудятся более 4700 человек. "Нам важно, чтобы наши люди, наши жители, которые работают в отделениях, помимо стабильной занятости, имели еще и достойную оплату труда. Поэтому мы приняли решение: будем вводить региональную доплату для сотрудников в наиболее труднодоступных населенных пунктах. Его реализуем уже начиная с сентября", – подчеркнул Федорищев. Хинштейн отметил активное взаимодействие Самарской области и АО "Почта России". "Сегодня принято революционное решение – Самарская область первая в России объявила о готовности доплачивать сотрудникам отделений почтовой связи, работающим в сельской, труднодоступной местности. Почти 1200 сотрудников почты будут получать ежемесячно доплату из регионального бюджета. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что наш пример будет использован и востребован другими регионами", – сообщил Хинштейн.

https://ria.ru/20240706/vystavka-1957934330.html

https://ria.ru/20240617/shkola-1953507730.html

https://ria.ru/20240624/tko-1955120361.html

самарская область

самара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

самарская область, самара, россия, александр хинштейн, вячеслав федорищев, михаил волков, почта россии, госдума рф