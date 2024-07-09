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Самарская область заключила с АО "Почта России" соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 09.07.2024
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21:32 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sotrudnichestvo-1958623989.html
Самарская область заключила с АО "Почта России" соглашение о сотрудничестве
Самарская область заключила с АО "Почта России" соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 09.07.2024
Самарская область заключила с АО "Почта России" соглашение о сотрудничестве
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков и председатель комитета Госдумы по информационной... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:32
2024-07-09T21:32
самарская область
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россия
александр хинштейн
вячеслав федорищев
михаил волков
почта россии
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во вторник подписали трехстороннее соглашение, направленное на развитие почтовой связи в регионе и обеспечение устойчивой работы АО "Почта России", сообщает пресс-служба регионального правительства. Федорищев подчеркнул выстроенную системную работу Самарской области с почтой. "Есть много проектов и инициатив, которые, если мы будем вместе, сообща, реализовывать, качество жизни будет улучшаться. Речь идет, в первую очередь, о предоставлении основной услуги – устойчивой, бесперебойной связи между всеми жителями страны. Здесь, в Самаре, это очень актуально: у нас большое население. Во-вторых, это ремонт самих зданий, объектов, в которых находятся отделения почты. Нам очень важно, чтобы они были в самом лучшем виде", – сказал глава региона, его слова приводит пресс-служба. Сотрудничество сторон будет способствовать удовлетворению потребностей организаций и жителей Самарской области в почтовых услугах. Также партнерство позволит повысить доступность почтовой связи в регионе, в том числе в удаленных населенных пунктах и сельской местности, говорится в сообщении. "Для нас ключевым фокусом является повышение качества нашей работы во благо граждан. И здесь огромное спасибо Вячеславу Андреевичу за принятое решение о поддержке почты, в первую очередь – работы в сельских удаленных регионах. Как раз в селе наиболее значимые изменения видят жители, когда по итогам модернизации и ремонтов отделений они получают не просто красивое новое отделение, но и совершенно новый расширенный список услуг. Что также выполняет цели и задачи, которые ставит президент – повышение уровня жизни на селе", – подчеркнул генеральный директор АО "Почта России", слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время в управлении федеральной почтовой связи Самарской области АО "Почта России" трудятся более 4700 человек. "Нам важно, чтобы наши люди, наши жители, которые работают в отделениях, помимо стабильной занятости, имели еще и достойную оплату труда. Поэтому мы приняли решение: будем вводить региональную доплату для сотрудников в наиболее труднодоступных населенных пунктах. Его реализуем уже начиная с сентября", – подчеркнул Федорищев. Хинштейн отметил активное взаимодействие Самарской области и АО "Почта России". "Сегодня принято революционное решение – Самарская область первая в России объявила о готовности доплачивать сотрудникам отделений почтовой связи, работающим в сельской, труднодоступной местности. Почти 1200 сотрудников почты будут получать ежемесячно доплату из регионального бюджета. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что наш пример будет использован и востребован другими регионами", – сообщил Хинштейн.
https://ria.ru/20240706/vystavka-1957934330.html
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самарская область, самара, россия, александр хинштейн, вячеслав федорищев, михаил волков, почта россии, госдума рф
Самарская область, Самара, Россия, Александр Хинштейн, Вячеслав Федорищев, Михаил Волков, Почта России, Госдума РФ

Самарская область заключила с АО "Почта России" соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка опускает письмо в почтовый ящик
Девушка опускает письмо в почтовый ящик - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка опускает письмо в почтовый ящик . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во вторник подписали трехстороннее соглашение, направленное на развитие почтовой связи в регионе и обеспечение устойчивой работы АО "Почта России", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Федорищев подчеркнул выстроенную системную работу Самарской области с почтой.
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"Есть много проектов и инициатив, которые, если мы будем вместе, сообща, реализовывать, качество жизни будет улучшаться. Речь идет, в первую очередь, о предоставлении основной услуги – устойчивой, бесперебойной связи между всеми жителями страны. Здесь, в Самаре, это очень актуально: у нас большое население. Во-вторых, это ремонт самих зданий, объектов, в которых находятся отделения почты. Нам очень важно, чтобы они были в самом лучшем виде", – сказал глава региона, его слова приводит пресс-служба.
Сотрудничество сторон будет способствовать удовлетворению потребностей организаций и жителей Самарской области в почтовых услугах. Также партнерство позволит повысить доступность почтовой связи в регионе, в том числе в удаленных населенных пунктах и сельской местности, говорится в сообщении.
"Для нас ключевым фокусом является повышение качества нашей работы во благо граждан. И здесь огромное спасибо Вячеславу Андреевичу за принятое решение о поддержке почты, в первую очередь – работы в сельских удаленных регионах. Как раз в селе наиболее значимые
изменения видят жители, когда по итогам модернизации и ремонтов отделений они получают не просто красивое новое отделение, но и совершенно новый расширенный список услуг. Что также выполняет цели и задачи, которые ставит президент – повышение уровня жизни на селе", – подчеркнул генеральный директор АО "Почта России", слова которого приводятся в сообщении.
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В настоящее время в управлении федеральной почтовой связи Самарской области АО "Почта России" трудятся более 4700 человек.
"Нам важно, чтобы наши люди, наши жители, которые работают в отделениях, помимо стабильной занятости, имели еще и достойную оплату труда. Поэтому мы приняли решение: будем вводить региональную доплату для сотрудников в наиболее труднодоступных населенных пунктах. Его реализуем уже начиная с сентября", – подчеркнул Федорищев.
Хинштейн отметил активное взаимодействие Самарской области и АО "Почта России".
"Сегодня принято революционное решение – Самарская область первая в России объявила о готовности доплачивать сотрудникам отделений почтовой связи, работающим в сельской, труднодоступной местности. Почти 1200 сотрудников почты будут получать ежемесячно доплату из регионального бюджета. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что наш пример будет использован и востребован другими регионами", – сообщил Хинштейн.
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Самарская областьСамараРоссияАлександр ХинштейнВячеслав ФедорищевМихаил ВолковПочта РоссииГосдума РФ
 
 
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