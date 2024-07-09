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В Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток" - РИА Новости, 09.07.2024
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13:19 09.07.2024 (обновлено: 15:03 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/snayper-1958478561.html
В Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток"
В Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток" - РИА Новости, 09.07.2024
В Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток"
Центр подготовки снайперов "Восток" построят в Приморье, здесь будут готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:19
2024-07-09T15:03
россия
владивосток
олег кожемяко
алексей чекунков
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Центр подготовки снайперов "Восток" построят в Приморье, здесь будут готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции, сообщил губернатор Олег Кожемяко."Центр подготовки снайперов "Восток" построят под Владивостоком, в Надеждинском районе... (Он) будет готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции более двух километров. Инструкторы с боевым опытом есть, и они готовы передавать свои знания молодым ребятам" - написал Кожемяко в своем Telegram-канале, добавив, что также разработают детские и юношеские военно-патриотические программы, в центре будут проводить и спортивные военно-прикладные мероприятия.Решение о строительстве центра принято во время рабочей поездки в Приморский край вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, уточнил глава региона."Площадку для будущего полигона осмотрели вместе с полпредом, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и Героем России, председателем МОО "Федерация боевого снайпинга" Ярославом Якубовым. Это именно он в составе 155-й гвардейской бригады морской пехоты возглавлял отряд тяжелых снайперов, который добился серьезных успехов в зоне СВО", - добавил губернатор.Во вторник во Владивостоке прошло 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
https://ria.ru/20240618/putin-1953614123.html
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россия, владивосток, олег кожемяко, алексей чекунков, дальний восток
Россия, Владивосток, Олег Кожемяко, Алексей Чекунков, Дальний Восток
В Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток"

Губернатор Кожемяко: в Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Центр подготовки снайперов "Восток" построят в Приморье, здесь будут готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Центр подготовки снайперов "Восток" построят под Владивостоком, в Надеждинском районе... (Он) будет готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции более двух километров. Инструкторы с боевым опытом есть, и они готовы передавать свои знания молодым ребятам" - написал Кожемяко в своем Telegram-канале, добавив, что также разработают детские и юношеские военно-патриотические программы, в центре будут проводить и спортивные военно-прикладные мероприятия.
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Решение о строительстве центра принято во время рабочей поездки в Приморский край вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, уточнил глава региона.
"Площадку для будущего полигона осмотрели вместе с полпредом, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и Героем России, председателем МОО "Федерация боевого снайпинга" Ярославом Якубовым. Это именно он в составе 155-й гвардейской бригады морской пехоты возглавлял отряд тяжелых снайперов, который добился серьезных успехов в зоне СВО", - добавил губернатор.
Во вторник во Владивостоке прошло 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
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РоссияВладивостокОлег КожемякоАлексей ЧекунковДальний Восток
 
 
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