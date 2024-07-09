В Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток"
Губернатор Кожемяко: в Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток"
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Центр подготовки снайперов "Восток" построят в Приморье, здесь будут готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Центр подготовки снайперов "Восток" построят под Владивостоком, в Надеждинском районе... (Он) будет готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции более двух километров. Инструкторы с боевым опытом есть, и они готовы передавать свои знания молодым ребятам" - написал Кожемяко в своем Telegram-канале, добавив, что также разработают детские и юношеские военно-патриотические программы, в центре будут проводить и спортивные военно-прикладные мероприятия.
Решение о строительстве центра принято во время рабочей поездки в Приморский край вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, уточнил глава региона.
"Площадку для будущего полигона осмотрели вместе с полпредом, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и Героем России, председателем МОО "Федерация боевого снайпинга" Ярославом Якубовым. Это именно он в составе 155-й гвардейской бригады морской пехоты возглавлял отряд тяжелых снайперов, который добился серьезных успехов в зоне СВО", - добавил губернатор.
Во вторник во Владивостоке прошло 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.