https://ria.ru/20240709/snayper-1958478561.html

В Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток"

В Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток" - РИА Новости, 09.07.2024

В Приморье построят центр подготовки снайперов "Восток"

Центр подготовки снайперов "Восток" построят в Приморье, здесь будут готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:19

2024-07-09T13:19

2024-07-09T15:03

россия

владивосток

олег кожемяко

алексей чекунков

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Центр подготовки снайперов "Восток" построят в Приморье, здесь будут готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции, сообщил губернатор Олег Кожемяко."Центр подготовки снайперов "Восток" построят под Владивостоком, в Надеждинском районе... (Он) будет готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции более двух километров. Инструкторы с боевым опытом есть, и они готовы передавать свои знания молодым ребятам" - написал Кожемяко в своем Telegram-канале, добавив, что также разработают детские и юношеские военно-патриотические программы, в центре будут проводить и спортивные военно-прикладные мероприятия.Решение о строительстве центра принято во время рабочей поездки в Приморский край вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, уточнил глава региона."Площадку для будущего полигона осмотрели вместе с полпредом, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и Героем России, председателем МОО "Федерация боевого снайпинга" Ярославом Якубовым. Это именно он в составе 155-й гвардейской бригады морской пехоты возглавлял отряд тяжелых снайперов, который добился серьезных успехов в зоне СВО", - добавил губернатор.Во вторник во Владивостоке прошло 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

https://ria.ru/20240618/putin-1953614123.html

https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html

россия

владивосток

дальний восток

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россия, владивосток, олег кожемяко, алексей чекунков, дальний восток