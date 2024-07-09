https://ria.ru/20240709/smi-1958616944.html

СМИ: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны

СМИ: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны - РИА Новости, 09.07.2024

СМИ: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны

НАТО на саммите в Вашингтоне на этой неделе призовет участников альянса к разработке и внедрению планов гражданской обороны на случай предполагаемой атаки,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:37

2024-07-09T20:37

2024-07-09T20:37

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нато

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне на этой неделе призовет участников альянса к разработке и внедрению планов гражданской обороны на случай предполагаемой атаки, которая потребует активации статьи 5 Североатлантического договора, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на неназванные источники, ознакомленные с инициативой. "В Вашингтоне мы собираемся продвинуть идею о том, чтобы все союзники (по НАТО - ред.) обязались иметь своего рода национальный план, который объединит в себе военное и гражданское планирование на случай (необходимости – ред.) активации статьи 5", - заявил изданию анонимный чиновник НАТО. По словам источников, каждая страна-участница должна выработать независимый план, который помимо военной составляющей включит в себя обеспечение стабильности центральной власти, энергетической инфраструктуры и транспортной системы, а также поставок продовольствия и топлива. В материале отмечается, что инициатива направлена на укрепление обороноспособности страны-участницы НАТО на время, пока альянс принимает решение об активации статьи 5, подразумевающей вступление в конфликт всех членов альянса на стороне атакованного. Президент России Владимир Путин 5 июня во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на ПМЭФ назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что такие слова являются "задумкой (властей стран НАТО - ред.), чтобы одурачивать свое собственное население". Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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в мире, вашингтон (штат), россия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато