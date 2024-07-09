Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/smi-1958616944.html
СМИ: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны
СМИ: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны - РИА Новости, 09.07.2024
СМИ: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны
НАТО на саммите в Вашингтоне на этой неделе призовет участников альянса к разработке и внедрению планов гражданской обороны на случай предполагаемой атаки,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:37
2024-07-09T20:37
в мире
вашингтон (штат)
россия
москва
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне на этой неделе призовет участников альянса к разработке и внедрению планов гражданской обороны на случай предполагаемой атаки, которая потребует активации статьи 5 Североатлантического договора, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на неназванные источники, ознакомленные с инициативой. "В Вашингтоне мы собираемся продвинуть идею о том, чтобы все союзники (по НАТО - ред.) обязались иметь своего рода национальный план, который объединит в себе военное и гражданское планирование на случай (необходимости – ред.) активации статьи 5", - заявил изданию анонимный чиновник НАТО. По словам источников, каждая страна-участница должна выработать независимый план, который помимо военной составляющей включит в себя обеспечение стабильности центральной власти, энергетической инфраструктуры и транспортной системы, а также поставок продовольствия и топлива. В материале отмечается, что инициатива направлена на укрепление обороноспособности страны-участницы НАТО на время, пока альянс принимает решение об активации статьи 5, подразумевающей вступление в конфликт всех членов альянса на стороне атакованного. Президент России Владимир Путин 5 июня во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на ПМЭФ назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что такие слова являются "задумкой (властей стран НАТО - ред.), чтобы одурачивать свое собственное население". Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240709/grin-1958597427.html
вашингтон (штат)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), россия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
СМИ: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны

Foreign Policy: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне на этой неделе призовет участников альянса к разработке и внедрению планов гражданской обороны на случай предполагаемой атаки, которая потребует активации статьи 5 Североатлантического договора, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на неназванные источники, ознакомленные с инициативой.
«
"В Вашингтоне мы собираемся продвинуть идею о том, чтобы все союзники (по НАТО - ред.) обязались иметь своего рода национальный план, который объединит в себе военное и гражданское планирование на случай (необходимости – ред.) активации статьи 5", - заявил изданию анонимный чиновник НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
По словам источников, каждая страна-участница должна выработать независимый план, который помимо военной составляющей включит в себя обеспечение стабильности центральной власти, энергетической инфраструктуры и транспортной системы, а также поставок продовольствия и топлива.
В материале отмечается, что инициатива направлена на укрепление обороноспособности страны-участницы НАТО на время, пока альянс принимает решение об активации статьи 5, подразумевающей вступление в конфликт всех членов альянса на стороне атакованного.
Президент России Владимир Путин 5 июня во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на ПМЭФ назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что такие слова являются "задумкой (властей стран НАТО - ред.), чтобы одурачивать свое собственное население".
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
НАТО на саммите прокладывает путь к войне, заявила конгрессвумен Грин
Вчера, 18:55
 
В миреВашингтон (штат)РоссияМоскваВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала