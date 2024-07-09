СМИ: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны
Foreign Policy: НАТО на саммите призовет к разработке плана гражданской обороны
Флаг НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне на этой неделе призовет участников альянса к разработке и внедрению планов гражданской обороны на случай предполагаемой атаки, которая потребует активации статьи 5 Североатлантического договора, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на неназванные источники, ознакомленные с инициативой.
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"В Вашингтоне мы собираемся продвинуть идею о том, чтобы все союзники (по НАТО - ред.) обязались иметь своего рода национальный план, который объединит в себе военное и гражданское планирование на случай (необходимости – ред.) активации статьи 5", - заявил изданию анонимный чиновник НАТО.
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По словам источников, каждая страна-участница должна выработать независимый план, который помимо военной составляющей включит в себя обеспечение стабильности центральной власти, энергетической инфраструктуры и транспортной системы, а также поставок продовольствия и топлива.
В материале отмечается, что инициатива направлена на укрепление обороноспособности страны-участницы НАТО на время, пока альянс принимает решение об активации статьи 5, подразумевающей вступление в конфликт всех членов альянса на стороне атакованного.
Президент России Владимир Путин 5 июня во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на ПМЭФ назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что такие слова являются "задумкой (властей стран НАТО - ред.), чтобы одурачивать свое собственное население".
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".