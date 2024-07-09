https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html

Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами

Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами - РИА Новости, 09.07.2024

Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность для работодателей за содействие мигрантам в получении фиктивных документов. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:00

2024-07-09T22:00

2024-07-09T22:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность для работодателей за содействие мигрантам в получении фиктивных документов. "Работодатели, которые оформляют фиктивные документы мигрантам, как и те, кто подложные документы выдаёт, должны нести уголовную ответственность. А всех нарушителей из числа приезжих выдворять из России вместе с семьями. Подделал документы, нарушил закон – отправляйся обратно", - сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР. Лидер ЛДПР отметил, что сейчас работодатели, которые завозят мигрантов, в случае нарушений могут заплатить штраф в размере всего 30 тысяч рублей. "ЛДПР настаивает, что в таком случае наказывать нужно именно юридических лиц, чтобы сумма штрафа была не менее 500 тысяч рублей за каждый выявленный факт", - добавил он.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр