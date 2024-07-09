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Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами - РИА Новости, 09.07.2024
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22:00 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html
Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами
Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами - РИА Новости, 09.07.2024
Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность для работодателей за содействие мигрантам в получении фиктивных документов. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:00
2024-07-09T22:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность для работодателей за содействие мигрантам в получении фиктивных документов. "Работодатели, которые оформляют фиктивные документы мигрантам, как и те, кто подложные документы выдаёт, должны нести уголовную ответственность. А всех нарушителей из числа приезжих выдворять из России вместе с семьями. Подделал документы, нарушил закон – отправляйся обратно", - сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР. Лидер ЛДПР отметил, что сейчас работодатели, которые завозят мигрантов, в случае нарушений могут заплатить штраф в размере всего 30 тысяч рублей. "ЛДПР настаивает, что в таком случае наказывать нужно именно юридических лиц, чтобы сумма штрафа была не менее 500 тысяч рублей за каждый выявленный факт", - добавил он.
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами

Слуцкий предложил наказывать по УК за помощь мигрантам с фиктивными документами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность для работодателей за содействие мигрантам в получении фиктивных документов.
«
"Работодатели, которые оформляют фиктивные документы мигрантам, как и те, кто подложные документы выдаёт, должны нести уголовную ответственность. А всех нарушителей из числа приезжих выдворять из России вместе с семьями. Подделал документы, нарушил закон – отправляйся обратно", - сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.
Лидер ЛДПР отметил, что сейчас работодатели, которые завозят мигрантов, в случае нарушений могут заплатить штраф в размере всего 30 тысяч рублей.
«
"ЛДПР настаивает, что в таком случае наказывать нужно именно юридических лиц, чтобы сумма штрафа была не менее 500 тысяч рублей за каждый выявленный факт", - добавил он.
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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