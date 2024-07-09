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ШОС намерена продолжать внедрять формат "ШОС плюс" - РИА Новости, 09.07.2024
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13:02 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/shos-1958471926.html
ШОС намерена продолжать внедрять формат "ШОС плюс"
ШОС намерена продолжать внедрять формат "ШОС плюс" - РИА Новости, 09.07.2024
ШОС намерена продолжать внедрять формат "ШОС плюс"
В Шанхайской организации сотрудничества намерены и далее внедрять формат "ШОС плюс" после саммита в Астане, заявил специальный представитель президента России... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:02
2024-07-09T13:02
в мире
астана
россия
индия
бахтиер хакимов
шос
саммит шос в астане – 2024
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Шанхайской организации сотрудничества намерены и далее внедрять формат "ШОС плюс" после саммита в Астане, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Новизна следующая - заседание с участием приглашенных гостей проходило в формате "ШОС плюс". Это новый формат, который постепенно будет внедрятся", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной итогам саммита ШОС 3-4 июля в Астане. По словам Хакимова, формат "ШОС плюс" позволяет расширить категорию приглашаемых на мероприятие стран, в том числе за счет диалоговых партнеров. Ранее, добавил он, диалоговые партнеры не приглашались на заседание совета глав государств организации, приглашение направлялись только государствам-наблюдателям. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240709/islamabad-1958471114.html
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в мире, астана, россия, индия, бахтиер хакимов, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, Россия, Индия, Бахтиер Хакимов, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
ШОС намерена продолжать внедрять формат "ШОС плюс"

Хакимов: ШОС продолжит внедрять формат "ШОС плюс" после саммита в Астане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Шанхайской организации сотрудничества намерены и далее внедрять формат "ШОС плюс" после саммита в Астане, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Новизна следующая - заседание с участием приглашенных гостей проходило в формате "ШОС плюс". Это новый формат, который постепенно будет внедрятся", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной итогам саммита ШОС 3-4 июля в Астане.
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По словам Хакимова, формат "ШОС плюс" позволяет расширить категорию приглашаемых на мероприятие стран, в том числе за счет диалоговых партнеров. Ранее, добавил он, диалоговые партнеры не приглашались на заседание совета глав государств организации, приглашение направлялись только государствам-наблюдателям.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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В миреАстанаРоссияИндияБахтиер ХакимовШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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