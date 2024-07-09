https://ria.ru/20240709/shos-1958471926.html

ШОС намерена продолжать внедрять формат "ШОС плюс"

ШОС намерена продолжать внедрять формат "ШОС плюс" - РИА Новости, 09.07.2024

ШОС намерена продолжать внедрять формат "ШОС плюс"

В Шанхайской организации сотрудничества намерены и далее внедрять формат "ШОС плюс" после саммита в Астане, заявил специальный представитель президента России... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:02

2024-07-09T13:02

2024-07-09T13:02

в мире

астана

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бахтиер хакимов

шос

саммит шос в астане – 2024

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Шанхайской организации сотрудничества намерены и далее внедрять формат "ШОС плюс" после саммита в Астане, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Новизна следующая - заседание с участием приглашенных гостей проходило в формате "ШОС плюс". Это новый формат, который постепенно будет внедрятся", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной итогам саммита ШОС 3-4 июля в Астане. По словам Хакимова, формат "ШОС плюс" позволяет расширить категорию приглашаемых на мероприятие стран, в том числе за счет диалоговых партнеров. Ранее, добавил он, диалоговые партнеры не приглашались на заседание совета глав государств организации, приглашение направлялись только государствам-наблюдателям. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240709/islamabad-1958471114.html

https://ria.ru/20240706/shos-1957862026.html

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в мире, астана, россия, индия, бахтиер хакимов, шос, саммит шос в астане – 2024