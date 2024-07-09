https://ria.ru/20240709/sholts-1958498883.html

Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит

Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит - РИА Новости, 09.07.2024

Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что физическое состояние президента США Джо Байдена не вызывает у него беспокойства. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:27

2024-07-09T14:27

2024-07-09T14:27

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джо байден

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что физическое состояние президента США Джо Байдена не вызывает у него беспокойства. Во вторник Шольц дал небольшую пресс-конференцию перед отправлением на саммит НАТО в Вашингтоне. "Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень чётко подготовился к этому саммиту", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о состоянии Байдена. Трансляцию пресс-конференции вёл государственный канал Phoenix.Канцлер также выразил уверенность в успешности предстоящего саммита, в том числе и потому, что многие решения, которые там будут приняты, были подготовлены в ходе тесного взаимодействия между Германией и США. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

сша

германия

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в мире, сша, германия, вашингтон (штат), олаф шольц, джо байден, нато