Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sholts-1958498883.html
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит - РИА Новости, 09.07.2024
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что физическое состояние президента США Джо Байдена не вызывает у него беспокойства. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:27
2024-07-09T14:27
в мире
сша
германия
вашингтон (штат)
олаф шольц
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdad94590d70856c8aadf6b07544d848.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что физическое состояние президента США Джо Байдена не вызывает у него беспокойства. Во вторник Шольц дал небольшую пресс-конференцию перед отправлением на саммит НАТО в Вашингтоне. &quot;Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень чётко подготовился к этому саммиту&quot;, - сказал Шольц, отвечая на вопрос о состоянии Байдена. Трансляцию пресс-конференции вёл государственный канал Phoenix.Канцлер также выразил уверенность в успешности предстоящего саммита, в том числе и потому, что многие решения, которые там будут приняты, были подготовлены в ходе тесного взаимодействия между Германией и США. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
сша
германия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_695bd41c058d2cf38bcd8577882b2321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, вашингтон (штат), олаф шольц, джо байден, нато
В мире, США, Германия, Вашингтон (штат), Олаф Шольц, Джо Байден, НАТО
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что состояние Байдена не вызывает у него беспокойства

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что физическое состояние президента США Джо Байдена не вызывает у него беспокойства.
Во вторник Шольц дал небольшую пресс-конференцию перед отправлением на саммит НАТО в Вашингтоне.
«

"Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень чётко подготовился к этому саммиту", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о состоянии Байдена. Трансляцию пресс-конференции вёл государственный канал Phoenix.

Канцлер также выразил уверенность в успешности предстоящего саммита, в том числе и потому, что многие решения, которые там будут приняты, были подготовлены в ходе тесного взаимодействия между Германией и США.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Европа обречена на войну
1 июля, 08:00
 
В миреСШАГерманияВашингтон (штат)Олаф ШольцДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала