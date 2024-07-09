https://ria.ru/20240709/sholts-1958498883.html
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит - РИА Новости, 09.07.2024
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что физическое состояние президента США Джо Байдена не вызывает у него беспокойства. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:27
2024-07-09T14:27
2024-07-09T14:27
в мире
сша
германия
вашингтон (штат)
олаф шольц
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdad94590d70856c8aadf6b07544d848.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что физическое состояние президента США Джо Байдена не вызывает у него беспокойства. Во вторник Шольц дал небольшую пресс-конференцию перед отправлением на саммит НАТО в Вашингтоне. "Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень чётко подготовился к этому саммиту", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о состоянии Байдена. Трансляцию пресс-конференции вёл государственный канал Phoenix.Канцлер также выразил уверенность в успешности предстоящего саммита, в том числе и потому, что многие решения, которые там будут приняты, были подготовлены в ходе тесного взаимодействия между Германией и США. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
сша
германия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_695bd41c058d2cf38bcd8577882b2321.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, вашингтон (штат), олаф шольц, джо байден, нато
В мире, США, Германия, Вашингтон (штат), Олаф Шольц, Джо Байден, НАТО
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что состояние Байдена не вызывает у него беспокойства