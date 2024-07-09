https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958595205.html
Россия и Индия готовы создать рабочий орган по Севморпути
Россия и Индия готовы создать рабочий орган по Севморпути - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия готовы создать рабочий орган по Севморпути
РФ и Индия готовы создать совместный рабочий орган в рамках межправкомиссии для взаимодействия по Севморпути. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:47
2024-07-09T18:47
2024-07-09T18:47
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индия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия готовы создать совместный рабочий орган в рамках межправкомиссии для взаимодействия по Севморпути. "Стороны поощряют сотрудничество по развитию морских перевозок между Россией и Индией по СМП. В этих целях они выразили готовность создать совместный рабочий орган в рамках МПК для взаимодействия с использованием СМП", - говорится в заявлении.Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html
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россия, индия, визит моди в москву
Россия, Индия, Визит Моди в Москву
Россия и Индия готовы создать рабочий орган по Севморпути
Россия и Индия готовы создать совместный рабочий орган по Севморпути