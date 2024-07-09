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Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути - РИА Новости, 09.07.2024
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12:28 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html
Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути
Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути
Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:28
2024-07-09T12:28
экономика
россия
индия
москва
владимир путин
нарендра моди
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации линии по международному контейнерному транзиту, сообщили в пресс-службе "Росатома". "Идет диалог с индийскими партнерами о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ. В "Росатоме" также отметили, что стороны прорабатывают варианты кооперации "в рамках проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", направленного на организацию пилотной линии по международному контейнерному транзиту через СМП". Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости заявлял о планах Москвы и Нью-Дели актуализировать сотрудничество по судостроению для Северного морского пути в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ).
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экономика, россия, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, северный морской путь
Экономика, Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Северный морской путь
Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути

"Росатом": Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении потенциала СМП

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы во Владивостоке
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ледоколы во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации линии по международному контейнерному транзиту, сообщили в пресс-службе "Росатома".
"Идет диалог с индийскими партнерами о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
В "Росатоме" также отметили, что стороны прорабатывают варианты кооперации "в рамках проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", направленного на организацию пилотной линии по международному контейнерному транзиту через СМП".
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости заявлял о планах Москвы и Нью-Дели актуализировать сотрудничество по судостроению для Северного морского пути в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ).
Макет плавучей АЭС - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Росатом" передал Индии предложения по плавучим АЭС
Вчера, 12:16
 
ЭкономикаРоссияИндияМоскваВладимир ПутинНарендра МодиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреСеверный морской путь
 
 
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