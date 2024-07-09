https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html

Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути

Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути

Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:28

2024-07-09T12:28

2024-07-09T12:28

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россия

индия

москва

владимир путин

нарендра моди

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации линии по международному контейнерному транзиту, сообщили в пресс-службе "Росатома". "Идет диалог с индийскими партнерами о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ. В "Росатоме" также отметили, что стороны прорабатывают варианты кооперации "в рамках проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", направленного на организацию пилотной линии по международному контейнерному транзиту через СМП". Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости заявлял о планах Москвы и Нью-Дели актуализировать сотрудничество по судостроению для Северного морского пути в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ).

https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html

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экономика, россия, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, северный морской путь