https://ria.ru/20240709/seminar-1958607981.html

Семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" прошел в Мордовии

Семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" прошел в Мордовии - РИА Новости, 09.07.2024

Семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" прошел в Мордовии

В центре "Мой бизнес" Республики Мордовия прошел семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" в рамках национального проекта "Малое и среднее... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:58

2024-07-09T19:58

2024-07-09T19:58

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Республики Мордовия прошел семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Бизнесмены из Мордовии познакомились с процессом работы с системой "Честный знак". Суть маркировки заключается в том, что производители и поставщики товаров и услуг обязаны помечать свою продукцию специальным знаком, который свидетельствует о соответствии определенным стандартам качества, экологической безопасности, социальной ответственности и другим критериям. Это позволяет потребителям легко определять товары и услуги, произведенные с соблюдением высоких стандартов. Для ведения бизнеса важно строго соблюдать все требования, так как их нарушение может повлечь различные предпринимательские риски, включая штрафы и другие административные меры. Внедрение этой системы повышает качество предлагаемых товаров и услуг, улучшает доверие потребителей к продукции отечественных производителей и способствует развитию малого и среднего предпринимательства в Мордовии.

https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика мордовия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, бизнесмены, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты