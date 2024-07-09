https://ria.ru/20240709/seminar-1958607981.html
Семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" прошел в Мордовии
Семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" прошел в Мордовии - РИА Новости, 09.07.2024
Семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" прошел в Мордовии
В центре "Мой бизнес" Республики Мордовия прошел семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" в рамках национального проекта "Малое и среднее... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:58
2024-07-09T19:58
2024-07-09T19:58
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Республики Мордовия прошел семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Бизнесмены из Мордовии познакомились с процессом работы с системой "Честный знак". Суть маркировки заключается в том, что производители и поставщики товаров и услуг обязаны помечать свою продукцию специальным знаком, который свидетельствует о соответствии определенным стандартам качества, экологической безопасности, социальной ответственности и другим критериям. Это позволяет потребителям легко определять товары и услуги, произведенные с соблюдением высоких стандартов. Для ведения бизнеса важно строго соблюдать все требования, так как их нарушение может повлечь различные предпринимательские риски, включая штрафы и другие административные меры. Внедрение этой системы повышает качество предлагаемых товаров и услуг, улучшает доверие потребителей к продукции отечественных производителей и способствует развитию малого и среднего предпринимательства в Мордовии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, бизнесмены, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты
Твой бизнес, Республика Мордовия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, бизнесмены, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Республики Мордовия прошел семинар "Маркировка товаров в системе "Честный знак" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
Бизнесмены из Мордовии познакомились с процессом работы с системой "Честный знак". Суть маркировки заключается в том, что производители и поставщики товаров и услуг обязаны помечать свою продукцию специальным знаком, который свидетельствует о соответствии определенным стандартам качества, экологической безопасности, социальной ответственности и другим критериям. Это позволяет потребителям легко определять товары и услуги, произведенные с соблюдением высоких стандартов.
Для ведения бизнеса важно строго соблюдать все требования, так как их нарушение может повлечь различные предпринимательские риски, включая штрафы и другие административные меры.
Внедрение этой системы повышает качество предлагаемых товаров и услуг, улучшает доверие потребителей к продукции отечественных производителей и способствует развитию малого и среднего предпринимательства в Мордовии
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